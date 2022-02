Porto Savona-Vado: i container “salvano” il 2021, ancora male i passeggeri causa Covid. Cantieri: 140 milioni per 34 interventi

Savona/Vado. “La pandemia di Covid-19 è stata davvero un cazzotto in faccia. Savona e Vado però sono quelle che sono andate meglio di tutti: nel 2021, rispetto al 2019, le tonnellate di merce movimentate sono aumentate del 3,08%. Una bella performance sicuramente non scontata, soprattutto se paragonata ad analoghi porti europei”. Con queste parole Paolo Emilio Signorini, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ha annunciato i risultati ottenuti nel 2021 dai porti di Savona e Vado Ligure. I dati sono stati presentati questa mattina al Palacrociere nell’ambito dell’evento “Port of Savona-Vado (R)Evolution”.

I NUMERI: i container “salvano” i traffici, ancora male i passeggeri

Il crollo dovuto alla pandemia, quindi, sembra superato: se il numero di navi arrivate non è ancora tornato quello di un tempo (furono 2112 nel 2019, solo 1558 l’anno successivo per poi risalire a 1803 nel 2021), il volume complessivo dei traffici è già oltre quello del 2019. A trainarlo, soprattutto, i container: l’entrata in funzione della piattaforma ha fatto schizzare le tonnellate movimentate dalle 534mila del 2019 agli oltre 2,6 milioni del 2021, per una performance ovviamente “monstre” (+387,75%). Buono anche il risultato delle rinfuse liquide: da 60mila a quasi 107mila tonnellate, +77,54%.

In calo, al contrario, il traffico convenzionale (-4,97%, ma con un recupero di oltre 600mla tonnellate nel 2021), quello delle rinfuse solide (-29,13% rispetto a due anni fa) e quello degli oli minerali (-10,89%). In quest’ultimo caso il gap deriva anche dalla riflessione in atto a livello globale su greggio e derivati, nell’ambito della cosiddetta “transizione ecologica”.

Resta ovviamente critica, come d’altronde in tutti gli scali del mondo, la situazione di traghetti e crociere: Savona e Vado nel 2021 hanno avuto meno del 40% dei passeggeri del 2019. Un calo sensibile per i traghetti (scesi da 360 a 219 mila passeggeri, quasi -40%), un autentico crollo per le crociere (-73,84%, da 669mila a 175mila persone).

I CANTIERI IN CORSO

L’evento è stato anche l’occasione per presentare i cantieri in corso e quelli già programmati. “Gli investimenti – ha spiegato Signorini – generalmente interferiscono con l’operatività dei terminal e degli operatori; in questi due anni, avendo poco traffico, abbiamo cercato di concentrarci sui cantieri”. Quelli già in corso, 15, “valgono” circa 100 milioni di euro; e sono già previsti nuovi investimenti per 40 milioni nella programmazione ordinaria 2022.

L’intervento più importante è ovviamente quello legato alla nuova diga di Vado Ligure: un intervento da ben 78 milioni di euro, già in corso. I lavori sono affidati a Fincosit, la fine è prevista per giugno 2025.

Tra gli altri interventi legati ai porti, quelli già in corso sono il ripristino delle dighe di Savona e Vado danneggiate dalle mareggiate (10 milioni) e quello del piazzale del terrapieno sud (3,5 milioni, fine lavori prevista ad agosto). Quasi conclusi anche l’intervento strutturale a difesa della costa di Vado Ligure (costo di poco inferiore a 2 milioni, fine lavori prevista a maggio) e il potenziamento della pesca professionale nel porto di Savona (la sistemazione della banchina, costata 350 mila euro, dovrebbe terminare in estate). Terminata invece la realizzazione e messa in esercizio della spiaggia attrezzata di Zinola: 900 mila euro a carico dell’autorità portuale, a breve è previsto il bando per l’affidamento in gestione.

Ad Albissola Marina è in corso il ripristino del piazzale Margonara (900 mila euro il costo dei lavori, fine prevista a maggio), mentre è già terminata la demolizione degli ex bagni Madonnetta.

I CANTIERI AL VIA NEL 2022

Altri cantieri sono ormai imminenti: entro fine marzo è previsto l’avvio a Savona della manutenzione straordinaria delle banchine e dei pontili della zona 4 (1 milione di euro in totale tra i due interventi), mentre in estate dovrebbe partire il ripristino del terminal traghetti di Vado Ligure dopo i danni dell’autunno 2018, che hanno fatto perdere parte degli accosti. La spesa prevista è di 6,6 milioni.

LE OPERE LEGATE ALLA PIATTAFORMA

Ci sono poi le opere legate all’accordo di programma di Vado Ligure e alla piattaforma contenitori. Già in corso il cantiere per la nuova viabilità urbana nella zona del Molo 8.44: appaltati a Fincosit e Giuggia, i lavori dovrebbero costare 20 milioni di euro e terminare nel settembre 2023. Altri 20 milioni verranno spesi per sistemare la viabilità legata all’ampliamento del terminal intermodale (inizio lavori a settembre); 15 milioni per la messa in sicurezza del torrente Segno e 7 milioni per l’interconnecting delle tubazioni petroli (avvio gara nel secondo trimestre 2022). Circa 4,5 milioni, infine, serviranno per la messa in sicurezza idraulica del rio Santelena (avvio gara a luglio).

PORTI GREEN: col fotovoltaico “autoprodurranno” l’energia

Tra Vado Ligure e Savona le richieste di finanziamento legate al bando del Ministero della Transizione Ecologica “valgono” circa 25 milioni. Gli interventi da realizzarsi entro il 2025 prevedono due impianti fotovoltaici a Savona e due a Vado e a infrastrutture di ricarica. A regime, il porto di Savona-Vado sarà il primo in Italia in grado di autoprodurre l’energia utilizzata, riducendo notevolemente il proprio impatto sull’ambiente.

LA RICADUTA OCCUPAZIONALE DEI CANTIERI: 38mila posti di lavoro stimati in 4 anni

L’occupazione totale, tra diretta e indiretta, prevista dai cantieri di Savona e Vado, è di 1300 unità, per un valore aggiunto (salari e profitti per le imprese) di circa 700 milioni di euro. Prometeia ha inoltre stimato gli effetti generati dai lavori su occupazione e valore aggiunto in Liguria per i prossimi 4 anni: circo 38mila i posti di lavoro attesi tra diretto, indiretto e indotto, per un valore aggiunto che supera i 2 miliardi.