Porta bloccata con una staffa su un bus Tpl, un passeggero: “Pericoloso, se ci fosse stata un’emergenza?”

Sassello. In redazione arriva la foto di un passeggero che scatta “un tapullo”, ci racconta, per tenere bloccata la porta di un autobus che certamente ha problemi e non funziona.

Ci spiega che ieri mattina si è saliti e scesi da un’unica entrata su un mezzo Tpl della linea Savona – Sassello perché quella anteriore era bloccata da una staffa fissata con bulloni. Quella dove solitamente le persone salgono per poi scendere, su quel tipo di mezzo destinato a percorsi verso l’entroterra, dall’altra porta, quella posteriore.

Sicuramente una riparazione provvisoria per un guasto improvviso che sarà aggiustata quanto prima, ma il passeggero sottolinea il grado di pericolosità in caso di emergenza “se fossimo dovuti scendere per una situazione di pericolo improvviso, avremmo rischiato si accalcarci tutti insieme per uscire avendo una sola via per metterci al sicuro e non due”.