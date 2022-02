Pontinvrea, E-Distribuzione investe 100 mila euro per riallestire gli impianti danneggiati dal maltempo

Pontinvrea. Al via i lavori E-Distribuzione nel comune di Pontinvrea. A seguito degli eventi meteo eccezionali che hanno interessato il comprensorio lo scorso ottobre e che hanno danneggiato alcuni impianti di distribuzione dell’energia elettrica, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, ha programmato il riallestimento elettromeccanico della cabina “Badia”, che era stata alluvionata, ed il posto di trasformazione a palo “Palazzo”.

Il progetto, che vede un investimento complessivo superiore a 100mila euro, prevede sia iniziative mirate di rafforzamento strutturale, sia l’introduzione di nuove tecnologie di automazione tali da consentire un riassestamento della rete, dinamico e automatico, in caso di guasto. Nel dettaglio, si procederà all’ammodernamento generale della cabina e all’installazione di nuovi componenti telecontrollati ed automatizzabili, al fine di portare evoluzione e tecnologia nella rete elettrica e di ottimizzare il livello di qualità offerto al cliente.

Per lo svolgimento di tali attività è necessario un’interruzione dell’alimentazione lunedì 21 febbraio dalle 08.30 alle 15.30 nelle seguenti zone: località La Pineta, via Vernetta, via Zotto, via Giovo, località Cà de Parei, via Prepranda, via Acque, via del Cabanin, località Isolazza, località Giovo sn. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.

Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.