Ponte Genova, Gagliardi (CI): “No a tassazione ristori per autotrasportatori” 

Liguria. “Sulla questione relativa alla tassazione dei ristori ricevuti dagli autotrasportatori che percorrevano quotidianamente il tratto autostradale interessato dal crollo del ponte Morandi la risposta che ci ha fornito il sottosegretario Freni ci lascia perplessi”. E’ quanto dichiara durante il question time in VI Commissione Finanze la deputata di Coraggio Italia, Manuela Gagliardi.

“Dare totalmente ragione alla Agenzia delle entrate che ritiene che debbano essere tassati ristori stanziati a favore degli autotrasportatori, come se fossero un reddito, invece che considerarli un contributo per il disagio subito dal crollo del ponte, e’ un atteggiamento non coerente con la scelta dell’allora esecutivo che scrisse la norma, cosi come non corretto e’ scaricare la responsabilità sul parlamento per l’assenza di una disposizione di legge che stabilisca nello specifico l’esenzione della tassazione sul contributo erogato”.

“Il decreto legge e’ un atto dell’esecutivo su cui quindi si potrebbe intervenire anche con una circolare interpretativa a favore della categoria. Si fa fatica a comprendere come si possa dare un aiuto con una mano per poi con l’altra riprendersi questi soldi. Forse sarebbe stato meglio indicare come risolvere la questione in tempi brevi, data anche la nostra assoluta disponibilità a presentare una proposta da inserire nel primo provvedimento utile a cui però ci saremo aspettati un via libera preliminare del ministro. Peccato aver perso questa occasione” conclude.