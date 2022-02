Polizia stradale, i sindacati: “Si taglia il personale e poi si buttano soldi per gli alloggi degli agenti”

Savona. “Una goccia nel mare. Ma pur sempre un segnale. Da anni ci battiamo per ribadire che il territorio ha bisogno di poliziotti e finalmente eccoci accontentati. Tre nuovi giovani operatori di polizia sono stati assegnati alla sezione di Savona. Le promesse sono state mantenute. I dubbi, sotto questo profilo, allontanati, almeno per il momento. Ne rimangono altri”. Lo afferma, in una nota, il segretario provinciale della Federazione Silp-Cgil e Uil Polizia Luigi Sanguinetti.

“Ci chiediamo com’è possibile che, da una parte, si chiuda il distaccamento di Finale Ligure (per risparmiare, si dice nella stanza dei bottoni) dall’altra, si gettino via risorse senza una logica a supporto. Negli ultimi anni, nonostante la riduzione degli organici, un intero piano dello stabile di corso Agostino Ricci è stato riconvertito ad uso uffici. E già qui la prima stranezza: diminuiscono gli operatori, si allargano gli uffici. A che prezzo? Cancellate le camere destinate ad ospitare i nuovi poliziotti”.

Ma, secondo i sindacati, non finisce qui: “Dove saranno ospitati i nuovi poliziotti a cui il dipartimento ha l’obbligo di fornire una camera? Nella vicina questura? Neanche qui. Seconda stranezza ma ecco risolto l’arcano: in strutture private. Quindi, ricapitolando, da una parte si cerca di risparmiare, dall’altra si sprecano soldi che avrebbero ben potuto essere risparmiati. Nel frattempo noi abbiamo avviato i necessari approfondimenti”.