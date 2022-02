Polemica Tomatis-Ciangherotti, Porro e Calleri (Lega): “Il sindaco ora fa lo schizzinoso, ma vinse grazie a Distilo”

Albenga. “Fa davvero sorridere l’odierna posizione del sindaco Riccardo Tomatis che dopo aver ottenuto la vittoria alle elezioni comunali del 2019 solo ed esclusivamente attraverso i voti di Diego Distilo, oggi faccia lo schizzinoso. Vinse con gli stessi medesimi voti che Distilo prese alle regionali”. Così, in una nota, i consiglieri Cristina Porro e Gerolamo Calleri (Lega Salvini premier) intervengono nella polemica scaturita questa mattina dalle parole del consigliere forzista Eraldo Ciangherotti.

“In svantaggio dopo il primo turno di votazione – spiegano – fu lui, insieme ad altri esponenti del Partito Democratico, a sedersi al tavolo delle trattative con Distilo e suoi compagni di lista, per raggiungere un accordo sull’apparentamento che, tra le altre cose, prevedeva la costituzione della ‘nota’ partecipata, pattuita, addirittura, pare con accordo scritto. Come si può dimenticare quando in campagna elettorale vedevamo Tomatis abbracciato a Distilo ed ai suo compagni di lista alla ricerca di voti nelle frazioni di Leca ed altre frazioni ed in quelle realtà ove Tomatis era troppo snob per muoversi con le proprie forze, o ancora il loro abbraccio e le loro facce belle sorridenti nella foto che circola in questi giorni su tutti i giornali- la sera della vittoria?”.

“Quella sera quei voti non avevano ‘odore’ …ed oggi, invece, scarica Distilo asserendo che fortunatamente (perché?) detta partecipata non è mai stata costituita. Con il patteggiamento di Distilo, il sindaco dovrebbe semplicemente dimettersi, stante la natura dei voti che lo hanno portato alla vittoria, ma già sappiamo che la sua ambizione personale gli impedirà quella coerenza e quella onestà verso i suoi concittadini che ne richiederebbero l’immediata rinuncia all’incarico di primo cittadino” concludono Porro e Calleri.