Pnrr, Finale punta a nuovo polo dell’infanzia e restyling degli impianti sportivi

Finale Ligure. La Giunta comunale di Finale Ligure ha deliberato la candidatura per tre interventi sul Pnrr.

“Cerchiamo anche noi di cogliere queste opportunità – afferma il primo commento Ugo Frascherelli – Puntiamo su un nuovo polo dell’infanzia ed alla sicurezza dei nostri spazi sportivi”.

E’ stato presentato un progetto per l’ampliamento del plesso di via Brunenghi con una nuova porzione destinata ad un asilo nido, maggiormente funzionale alle esigenze delle famiglie. Ed una nuova ala per la materna. In questo modo l’Amministrazione guidata da Frascherelli confida di razionalizzare gli spazi esistenti del plesso per ingrandire la mensa (che vorrebbe diventare a gestione comunale) e la stessa scuola elementare.

“A questo progetto stiamo lavorando da alcuni mesi. Il Pnrr è un occasione per trovarne il finanziamento” aggiunge il sindaco finalese.

Il quadro economico complessivo ammonta a 2,8 milioni di euro per un ampliamento di più di 1.000 mq e conseguente allestimento.

Altri due progetti messi a punto dal Comune finalese riguardano la messa in sicurezza di altrettante palestre: “La palestra della scuola elementare di Pia e la palestra di via XXV Aprile che pur essendo di recente costruzione (2012) presenta alcune problematiche alle strutture che l’amministrazione vorrebbe risolvere nel breve periodo” conclude Frascherelli.

Per questi due interventi agli impianti sportivi finalesi si prevede una spesa di 400 mila euro.