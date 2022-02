Pnrr, Federparchi a Regione Liguria: “Si finanzi l’itinerario cicloturistico dei parchi liguri”

Liguria. Collegare con un itinerario cicloturistico attrezzato tutti i parchi della Liguria, da ponente a levante, lungo strade secondarie per far conoscere e valorizzare il grande patrimonio ambientale delle aree protette e dell’entroterra della nostra regione attraverso un’iniziativa nel settore della mobilità sostenibile. E’ questo il progetto presentato da Federparchi Liguria alla Regione nel corso del 2021.

Il progetto di Federparchi che prevedeva un percorso di circa 1000 km attraverso tutti i Comuni delle aree protette della Liguria, è stato condiviso attraverso una delibera unanime di tutto il Consiglio Regionale della Liguria in data 13 luglio 2021.

Successivamente il progetto è stato oggetto di studio ed approfondimento da parte degli Uffici del Settore Parchi della Regione Liguria, che hanno prodotto la bozza progettuale di un percorso di circa 600 km denominato “Itinerario cicloturistico dei Parchi Liguri”, con annessa individuazione e quantificazione di tutti i percorsi su viabilità ordinaria, prevalentemente secondaria, e delle attrezzature tecniche in termini di segnaletica, cartellonistica e colonnine di ricarica E-bike.

La valutazione dei costi complessivi di realizzazione è stata quantificata in soli 450 mila euro complessivi.

Si legge nella nota stampa: “Ora, nel momento in cui il PNRR prevede per la Liguria, nell’ambito di una dotazione complessiva di 1,3 miliardi di euro, 22,5 milioni di euro destinati alla mobilità ciclabile, Federparchi Liguria, nell’esprimere apprezzamento per quanto sinora elaborato dalla Regione Liguria, chiede all’Ente regionale uno specifico atto deliberativo che consenta l’inserimento del progetto nella programmazione annuale e triennale relativa a Viabilità e mobilità ciclistica, Turismo ed Aree Protette, ai fini di una rapida cantierizzazione e realizzazione”.

“La grande opportunità è quella di favorire, attraverso la pratica organizzata del cicloturismo, in grande espansione in tutta Europa, la frequentazione di territori fino ad oggi semisconosciuti (ed oggi in parte ancor più penalizzati dal blocco delle attività outdoor conseguente all’epidemia di peste suina) ai grandi flussi turistici, grazie anche all’integrazione con altre infrastrutture come l’Alta Via dei Monti Liguri ed i percorsi ciclabili, su strada e su sentiero, realizzati localmente da ciascun Ente Parco – conclude il comunicato – permettendo la crescita di attività economiche legate all’accoglienza, alle produzioni tipiche locali, all’artigianato, alle tradizioni ed in generale al turismo outdoor”.