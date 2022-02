Pnrr: alla provincia di Savona assegnati 123 milioni di euro, attesa per i prossimi bandi

Savona. Alla provincia di Savona sono già assegnati 123 milioni di euro nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altri 5 milioni e mezzo (al di fuori del Pnrr). Al momento sono aperti 18 bandi per i quali non ci sono risorse preassegnate. Alla Regione sono arrivati dai ministeri 6 miliardi e 400 milioni di euro. Sono questi i numeri presentati da Marco De Silva, responsabile dell’ufficio economico della Cgil Liguria.

Per quanto riguarda la realizzazione dei nuovi impianti della gestione dei rifiuti la scadenza dei bandi è stata prorogata di un mese (al 16 marzo). “Se fossero scaduti ieri – sottolinea il segretario provinciale della Cgil Andrea Pasa – non c’è nessuno che può partecipare ai progetti perchè l’atto unico della provincia di Savona non è ancora stato costituito. Dubito che entro i prossimi 30 giorni sia predisposto un progetto”.

A Tpl Linea sono già stati assegnati 4 milioni e 200 mila euro per rinnovare il parco mezzi con bus a basso impatto ambientale. Per quanto riguarda “micro” interventi comunali nel proprio territorio ci sono 21 enti locali per un totale di 37 progetti per quasi 14 milioni di euro.

Saranno realizzate in Liguria 30 case di comunità. Entro il 28 febbraio la Regione deve individuare i siti. A disposizione ci sono 44 milioni. “La Regione si è impegnata a presentare in consiglio regionale il piano il 25 febbraio. Noi siamo preoccupati perchè non coinvolgono per prendere le decisioni insieme”, afferma Pasa.

“Sono migliaia di posti di lavoro, vorremmo ci fossero assunzioni stabili”, l’auspicio di Pasa. Per quanto riguarda il nodo trasporti su ferro: “Per Savona dal punto di vista infrastrutturale non c’è niente – conclude Pasa -. Regione Liguria ha sbagliato a non metterci dentro il raddoppio della ferrovia Savona – Torino”.

E’ certa la realizzazione del progetto del raddoppio ferroviario nel ponente ligure tra Finale e Andora perchè l’opera è finanziata con risorse statali, come puntualizzato dall’assessore ai trasporti Gianni Berrino durante La Telefonata, il podcast di IVG.