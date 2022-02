Piscina del Prolungamento, Rossello: “Oltre alla vasca, anche spazi per l’aggregazione giovanile”

Savona. Spazi per l’aggregazione giovanile e il mantenimento di una vasca. Saranno queste le destinazioni d’uso della piscina del Prolungamento di Savona.

A rispondere all’interpellanza di Maurizio Scaramuzza in consiglio comunale è stato l’assessore allo sport Francesco Rossello.

Nell’agosto 2021 il Comune di Savona ha partecipato a un bando per la rigenerazione urbana e ha ottenuto a fine anno scorso un finanziamento di 2 milioni e 150 mila euro di cofinanziamento per la riqualificazione dell’impianto sportivo.

“La piscina è stata chiusa nel 2016 – ha ricordato il consigliere Scaramuzza -. E ha problemi strutturali mai risolti e sappiamo che la questione è complicata”.

Durante l’ultima riunione di giunta del 17 febbraio l’amministrazione comunale si è impegnata per investire le risorse ottenute. Sarà necessario aggiudicare i lavori entro il 30 giugno 2022 e la fine de entro il 31 marzo 2026. “I tempi sono stringenti, ma abbiamo deciso di impegnarci da subito per riuscire a rispettare le scadenze. Non è un impegno da poco – ha concluso Rossello – perchè non abbiamo ereditato uno studio di fattibilità o un progetto preliminare”.