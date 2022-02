Pietra Ligure. Un flash mob per ricordare gli 82 anni dalla nascita di Fabrizio De André. E’ andato in scena ieri a Pietra Ligure in piazza San Nicolò.

L’idea è stata dei ragazzi di “Pulp in Valmaremola”, che si sono ritrovati per celebrare il celebre cantautore nato a Genova il 18 febbraio 1940, intonando in piazza le sue canzoni più famose.

Pubblico “garantito” dalla contemporanea presenza del mercato settimanale.