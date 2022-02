Pietra Ligure, porzione del parapetto dell’Aurelia precipita su strada sottostante: stop alla viabilità

Pietra Ligure. L’allarme è scattato poco prima delle 19.00 di oggi, quando una porzione del parapetto della via Aurelia è piombata sulla strada sottostante, precisamente nell’area di piazza Canonico Morelli. Solo per un caso nessuna persona o veicolo in transito è stato colpito dai detriti precipitati da una altezza di alcuni metri.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure, che hanno provveduto a transennare l’area interessata dal crollo, ora interdetta alla circolazione.

La chiusura si è resa necessaria per motivi di sicurezza. Si tratta del collegamento viario che dal centro pietrese consente di immettersi lungo via Francesco Crispi (in direzione Tovo e Giustenice) e lungo via Borro.

Sono ancora in corso le verifiche e gli accertamenti del caso relativi all’improvviso cedimento.

Ad ora non è dato sapere quando la zona transennata sarà riaperta e tornerà agibile.