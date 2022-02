Pietra Ligure, passaggio a livello centrale: terminati in anticipo i lavori di messa in sicurezza dei binari

Pietra Ligure. “Sono terminati, con quasi una settimana di anticipo su quanto prestabilito da RFI, i lavori urgenti e inderogabili di rinnovamento e risanamento dell’armamento ferroviario e di messa in sicurezza dei binari che hanno interessato il passaggio a livello di via Don G.B. Bado (lungomare)/via Suor Maria Rossello”. Lo dichiara, in una nota, il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi.

“Ringraziamo RFI per la celerità con cui ha concluso l’intervento e per la collaborazione e disponibilità dimostrataci – continua il sindaco – Nel periodo delle lavorazioni, che hanno imposto la necessaria chiusura del passaggio a livello, non si sono verificate criticità a carico della viabilità”.

“Non sono state riscontrate problematiche inerenti alla sicurezza, anche grazie all’assiduo lavoro di monitoraggio e controllo operato dal Comando della Polizia Locale e dall’Ufficio tecnico comunale, cui vanno i ringraziamenti per l’impegno costante e la presenza continuativa che non hanno fatto mancare”, conclude il sindaco.