Pietra Ligure. Anteprima nazionale del film “IO SONO VERA”, in programma giovedì 24 febbraio, alle ore 20.30, presso il cinema-teatro “Guido Moretti” di Pietra Ligure. Saranno presenti il regista Beniamino Catena, il produttore Simone Gandolfo e la giovane attrice di Borgio Verezzi Caterina Bussa.

Per Beniamino Catena è stato l’esordio al cinema, ora acclamato regista della serie televisiva “Doc – Nelle tue mani”. Il film con Marta Gastini, Anita Caprioli, Davide Iacopini, Paolo Pierobon è uscito in sala il 17 febbraio per No.Mad Entertainment ed è stato girato nel mese di ottobre 2019 tra Pietra Ligure, Borgio Verezzi e Finale Ligure

Dopo il debutto al Torino Film Festival 2020 e numerosi premi in giro per il mondo in alcuni dei più prestigiosi festival internazionali dedicati al cinema di genere tra cui Sydney Film Festival, Ravenheart International Film Festival (Norvegia), Chuncheon Film Festival (Corea del Sud), Io sono Vera di Beniamino Catena arriva nelle sale italiane da giovedì 17 febbraio con No.Mad Entertainment.

“Io sono Vera” è una produzione Macaia Film, Atomica, 17 Films, prodotto da Simone Gandolfo, Manuel Stefanolo, Karina Jury: è uno sci-fi drama che racconta la misteriosa sparizione di una ragazzina e le sue conseguenze, in un continuo mescolarsi tra dimensione onirica e realismo.

L’uscita in sala è stata preceduta da un’anteprima a Torino mercoledì 16 febbraio, a Milano giovedì 17 febbraio e a Roma venerdì 18 febbraio.

guarda tutte le foto 24



IVG.it sul set di “Io sono Vera”

Il 24 febbraio, alle ore 20.30, il film verrà proiettato in anteprima a Pietra Ligure, per rendere omaggio alla città che ha ospitato le riprese del film. La proiezione sarà ad ingresso libero e gratuito per permettere a tutta la cittadinanza di vedere il film.

L’anteprima sarà preceduta da una presentazione alla quale parteciperanno Beniamino Catena (regista), Caterina Bussa (attrice), Simone Gandolfo (Produttore del film), Luigi De Vincenzi (sindaco di Pietra Ligure), Daniele Rembado (assessore alla Cultura Comune di Pietra Ligure) e Cristina Bolla (presidente Genova Liguria Film Commission e Centro Studi Amadeo Peter Giannini). Modererà l’incontro Roberto Lo Crasto, responsabile Divisione Produzioni GLFC.

L’evento sarà l’occasione per gustare la visione di questo film, vincitore di numerosi riconoscimenti internazionali (tra gli altri, miglior film al Sidney Science Fiction Film Festival, miglior regista al Ravenheart International Film Festival Oslo, migliore fotografia all’Ischia Film Festival, vision prize al Chuncheon Film Festival South Korea), che vede Pietra Ligure e molti luoghi del nostro territorio non solo come semplici location delle riprese ma veri e propri protagonisti della pellicola.

“Io sono Vera” è un’occasione importante di valorizzazione del nostro territorio e una grande opportunità di promozione a livello internazionale per la nostra cittadina – commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore alla cultura Daniele Rembado -. Le produzioni cinematografiche o televisive, come ad esempio la recentissima serie tv “Blanca” insegna, sono vetrine straordinarie per i territori dove sono ambientate e stimolo potente per accrescerne l’attrattività turistica. Nel cast del film figurano nomi importanti del mondo del cinema e professionalità di alto livello internazionale, ma anche diversi talenti locali provenienti dalla Compagnia teatrale del Barone Rampante di Borgio Verezzi, a partire da Caterina Bussa, che ricopre il ruolo di Vera da bambina, e Sofia Calli, Kwitchoua Tiokou e Maria Costanza e il giovane attore pietrese Manuel Zicarelli, che vanta già un curriculum di tutto rispetto”.

“Protagonisti, poi, al pari degli attori, sono i paesaggi, lo spazio, la luce e i colori del territorio compreso tra Pietra Ligure, Borgio Verezzi e Finale Ligure, con alcuni luoghi per noi veramente emblematici come, tra gli altri, piazza San Nicolò, il molo “Marinai d’Italia”, il lungomare, il Monte Grosso, l’ospedale Santa Corona, solo per citare i luoghi pietresi – continuano De Vincenzi e Rembado – L’anteprima regionale al Cinema Teatro Moretti è un omaggio veramente graditissimo a Pietra Ligure e a tutta la comunità pietrese di cui non possiamo che essere grati e che abbiamo scelto di offrire alla nostra cittadinanza con l’ingresso libero e gratuito proprio per permettere a tutti di godere del film”.

“Ringraziamenti specialissimi a tutti coloro che hanno contribuito a portare nel nostro ponente questo evento, in primis alla ‘Genova e Liguria Film Commission’ e alla sua presidente Cristina Bolla, al regista Beniamino Catena, al produttore Simone Gandolfo, a tutto il cast e alla troupe e a tutti quelli che a vario titolo si sono coinvolti e hanno contribuito, ciascuno con il propria creatività e il proprio impegno, alla realizzazione di questo film che da pochi giorni è nelle sale cinematografiche italiane e già da tempo ha iniziato il suo viaggio nei più importanti festival cinematografici di settore internazionali, riscuotendo premi e, ovviamente, moltissimi applausi a cui ci associamo” concludono De Vincenzi e Rembado.