Pietra Ligure, circolo PD: “Pronti a incidere concretamente e in positivo sulla vita dei nostri concittadini”

Pietra Ligure. Il 12 febbraio scorso si è riunito il congresso del circolo pietrese del Partito Democratico. Silvana Mazza è stata riconfermata segretario del circolo.

“Sebbene questo sia un appuntamento istituzionale sancito dallo statuto del nostro partito – fanno sapere in una nota dal PD pietrese – non vuole e non deve considerarsi unicamente un appuntamento formale che, per sua scadenza naturale, deve essere espletato come atto dovuto. In questo particolare momento storico e sociale, dovrebbe rappresentare piuttosto, l’inizio di una nuova fase politica. Da una parte il tanto atteso riconoscimento dell’importanza della vita delle sezioni da parte del segretario nazionale e, dall’altra, un occasione per poter inaugurare una stagione di rilancio del nostro partito su tutti i livelli, partendo proprio dalla base”.

“Quella base che – sottolineano -, quando la politica dei decenni scorsi ha raggiunto livelli elevati di consenso, ha rappresentato il punto di partenza e le fondamenta per il rilancio dell’azione politica regionale e nazionale. Naturalmente tutto questo deve essere accompagnato da un maggiore impegno e un maggiore coinvolgimento di tutti gli iscritti. Oggi, se la pandemia comincerà a lasciarci finalmente maggiori spazi di confronto e di aggregazione, abbiamo l’obbligo e il dovere morale di portare in discussione i temi più stringenti riguardanti il nostro territorio”.

“Quello che si è cominciato a fare in questi mesi e che ci ha visto impegnati su alcuni fronti ‘caldi’, come ad esempio la sanità, deve essere sviluppato ed esteso, ove necessario, ai circoli del comprensorio a cui questi temi si riferiscono. Le problematiche e le istanze che scaturiranno da tutta una serie di incontri che si terranno con una auspicata maggiore frequenza, rappresenteranno i capisaldi dell’attività del circolo stesso. Gli eletti del nuovo direttivo sapranno e dovranno, per questi motivi, dare vita ad una nuova fase di interlocuzione con tutti i rappresentanti politici e gli amministratori del nostro comprensorio. Soprattutto quelli eletti nelle file del Partito Democratico. Non ultima l’importanza dei rappresentanti delegati all’assemblea provinciale. Augurando a tutti di svolgere un ottimo e proficuo lavoro, il circolo di Pietra Ligure e della Val Maremola raccoglie questa nuova sfida, cercando di rendersi protagonista e di incidere concretamente e positivamente sulla vita di tutti i nostri concittadini”, concludono dal circolo dem pietrese.