Picchiano e rapinano un giovane poi pretendono 20 euro per restituirgli il telefono: arrestati

Savona. Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della Stazione di Savona, al termine delle indagini, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Savona –Ufficio GIP, arrestando un 28enne di origine albanese ed una 38enne savonese ritenuti responsabili di rapina ed estorsione in concorso.

Le indagini condotte dai militari della Stazione di Savona hanno permesso di accertare che, nella notte del 2 settembre scorso, i due hanno aggredito un giovane che si trovava nel centro di Savona e si stava recando al lavoro a piedi.

Gli arrestati, che si trovavano insieme ad altre due persone che non hanno partecipato all’azione, inizialmente hanno aggredito la vittima, colpendolo con spinte e pugni e facendolo cadere a terra per poi strappargli via gli occhiali ed il telefono cellulare.

Subito dopo, i due hanno preteso per la restituzione del telefono cellulare la cifra di 20 euro. Ottenuto il denaro, la coppia si è allontanata, ma non è finita qui. Vedendo che la vittima stava utilizzando il telefono cellulare appena riavuto per allertare i soccorsi, hanno aggredito nuovamente il ragazzo con spintoni e calci, facendolo nuovamente cadere a terra. Solo a questo punto si sono poi dileguati definitivamente.

I militari intervenuti hanno subito avviato le indagini per risalire agli autori del reato e, anche grazie alle immagini di videosorveglianza della zona, sono riusciti a identificare il 28enne e la 38enne.

L’Autorità Giudiziaria, concordando con le risultanze investigative raccolte, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare eseguita nella giornata di ieri. I due responsabili sono stati rintracciati e accompagnati in carcere e dovranno rispondere dei reati di rapina ed estorsione in concorso.