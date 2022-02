Piatti tipici, teatro, regate, escursioni, fitness: una dinamica domenica di eventi in provincia

Il 27 febbraio 1940 nel laboratorio radiologico dell’Università della California a Berkeley i biochimici Martin David Kamen e Sam Ruben scoprirono il carbonio-14, un isotopo radioattivo del carbonio. Più di ottant’anni dopo noi “piccoli chimici” del fine settimana possiamo scoprire le dinamiche “particelle” di divertimento nel nostro “laboratorio” a cielo aperto, la provincia di Savona, grazie allo studio approfondito della nostra personale “tabella periodica”, l’agenda degli eventi di IVG.it, grazie a cui ricaviamo la “pubblicazione” che segue.

Alassio offrirà un’ampia scelta di opzioni per trascorrere una giornata davvero unica. In un colorato e dinamico villaggio l’Associazione Italiana Cuochi Itineranti porterà avanti la propria campagna di tutela, sviluppo e sensibilizzazione dei valori della cultura gastronomica nazionale con il Carnival Street Food Festival. Si potranno gustare i classici, come la grigliata di carne, la patata twister e i dolci tipici di carnevale, e il meglio del “cibo da strada”: gli hamburger di fassona, il thai food, le pannocchie alla brace, le olive ascolane e il fritto di mare. Il tutto preparato e cucinato al momento da “chef” selezionati.

A Pietra Ligure andrà in scena lo spettacolo “Amici fragili” con Federico Buffa. È il 14 settembre 1969. Dopo una partita a Genova di un Cagliari che proprio quell’anno avrebbe vinto l’unico storico scudetto Gigi Riva va a trovare Fabrizio De André nella sua casa ligure. Sembra un incontro tra due mondi lontanissimi, invece, nel silenzio che caratterizza la prima parte della serata, scorrono i pensieri di due randagi, che in campi e con modi diversi, hanno sempre scelto di stare dalla parte degli altri randagi.

Adrenalina e allegria animeranno la mattinata di domenica 27 febbraio nella Vecchia Darsena di Savona. Il Savona Yacht Club organizza infatti la “Regata in Maschera”, un doppio appuntamento per grandi e piccoli. Alle ore 10 si terrà la regata vera e propria, invece da mezzogiorno sfileranno le barche “all’ombra” della Torretta Leon Pancaldo.

Liguria Trekking propone un percorso ad anello lungo i panoramici crinali tra Alassio e Albenga. Si parte dalla Chiesa Santa Croce e nella prima parte si segue la storica Via Julia Augusta, l’antica strada romana che percorreva la riviera ligure di ponente, incontrando interessanti resti archeologici e con belle viste sull’Isola Gallinara. Si arriva ad Albenga e inizia la salita per il Monte Bignone. Una parte del percorso avviene lungo il Sentiero dell’Onda, che segue la cresta nordest della montagna. Il trekking è organizzato e sarà condotto dalla guida ambientale escursionistica Marian Mocanu.

Volete approcciarvi al mondo del fitness in acqua ma non sapete da dove iniziare o quale attività scegliere? A Loano si terrà il “Family Fitness Open Day” di Doria Nuoto Loano. Per tutta la mattina le insegnanti faranno provare le loro attività. Nella vasca piccola dalle 10 alle 10:45 Acqua Training con Michela, dalle 11 alle 11:45 Acqua Emotion con Anna, da mezzogiorno alle 12:45 Acqua Athletic con Michela e Silvia. Nella vasca grande dalle 10 alle 10:45 Acqua Antalgica con Silvia, dalle 11 alle 11:45 Acqua Ludo ancora con Silvia, dalle 12 alle 12:45 Acqua Circuit con Ross e Fabiana.