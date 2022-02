Piano Restart sanità, Garibaldi (Pd): “Nonostante i 24 milioni, liste d’attesa ferme. Un fallimento”

Liguria. “Nonostante lo stanziamento di 24 milioni di euro la Regione Liguria non è riuscita a recuperare le liste d’attesa per le visite mediche, con numeri ancora molto distanti da quelli pre-pandemia: il tanto sbandierato piano ReStart Sanità si sta rivelando un fallimento. È tutto fermo: manca un recupero in grado di riportare le prestazioni ai livelli del 2019”. E’ questo il commento del capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi di fronte “allo scarso recupero delle prestazioni sanitarie”.

“Parliamo di esami che sono vitali per la prevenzione e la salute delle persone, ma i numeri dimostrano che non si sta facendo abbastanza – prosegue Garibaldi -. In oncologia, ad esempio, sono state recuperate 3mila prestazioni rispetto al 2020, ma il calo sul 2019 è di 13mila visite in meno; in cardiologia nel 2019 le prestazioni erano 407mila, nel 2021 solo 261mila; l’ambito della nefrologia è stato persino peggiore del 2020, con 97mila prestazioni in meno. La lista delle carenze si allunga con 59mila elettrocardiogrammi e 12mila mammografie in meno, sempre rispetto al 2019”.

“Stiamo assistendo – conclude Garibaldi – a una situazione gravissima, risultato dell’assenteismo e della cattiva gestione della Sanità da parte dell’assessore alla Sanità Toti. Da tempo chiediamo un confronto in commissione e in consiglio, ma il presidente della Liguria è sempre assente. Peccato, però, che a pagarne le conseguenze siano i liguri”.