Piaggio Aero, incontro a Savona tra prefetto, azienda e sindacati. Mara (Fim): “Serve posizione chiara del Mise”

Villanova d’Albenga. Si è tenuto oggi un incontro tra prefetto di Savona, commissario e rappresentanti di Piaggio Aerospace, segreterie, Rsu e di Piaggio Aerospace e Rsa di Piaggio Aviation.

Le organizzazioni sindacali hanno portato al prefetto la richiesta d’incontro al Mise con le motivazioni già espresse nelle assemblee in azienda.

“Il commissario ci ha aggiornato sulla procedura segnalando che è arrivata una nuova manifestazione d’interesse – spiega Simone Mara, responsabile savonese della Fim-Cisl – Il commissario in partenza per il Salone di Singapore auspica di poter avere anche in quella sede possibili contatti con altri investitori. Il prefetto dopo avere ascoltato le nostre istanze e le informazioni portate dal commissario si adopererà per trasmettere al Mise la documentazione quanto prima”.

“Come Fim, nell’incontro di oggi abbiamo sottolineato il carattere di urgenza al fine di accelerare le procedure di vendita per le quali il secondo bando per la manifestazione di interesse si chiude il 28 di febbraio. Inoltre abbiamo sottolineato al prefetto la necessità di assunzione di una posizione netta da parte del Mise in modo da poter che affrontare tutti i possibili scenari anche quello di una mancata vendita, ricordando la strategicità dell’azienda sia rispetto agli investimenti fatti dal governo sia rispetto alla centralità dei prodotti Piaggio per il ministero della difesa anche per completare l’iter della commessa dei P180, fondamentale anche per i lavoratori Laerh”.