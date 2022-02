Peste suina, proseguono i monitoraggi nei boschi di Varazze: nessuna carcassa di cinghiale trovata

Varazze. Proseguono senza sosta, in modo attento e costante, i monitoraggi nei boschi intorno a Varazze da parte di cacciatori, forze dell’ordine e volontari, che continuano a percorrere chilometri nelle zone interne della città.

Nessuna carcassa di cinghiale fino alla scorsa domenica, in linea con le perlustrazioni precedenti. Trentadue i chilometri nel monitoraggio volto a prevenire la peste suina africana.

A Varazze sono numerose le persone che sistematicamente percorrono lunghi tratti nei boschi, in sicurezza, rispettando i protocolli vigenti, per raccogliere dati che possano aiutare nella situazione di emergenza.

A un mese dall’ allarme peste suina africana, con sistematicità, continuano i monitoraggi per difendere il territorio e preservarlo in modo che il pericolo riguardi un’area definita e si fermi per tornare a garantire al più presto la possibilità di tornare nei boschi e nelle zone interne. Proseguono le perlustrazioni sulle alture, nelle frazioni: Pero, Casanova, Faje, Eremo del Deserto.

Grande collaborazione e lavoro per la difesa del territorio e delle proprie realtà. Il controllo di prevenzione da parte di Amministrazione Comunale, forze dell’ordine, cacciatori e volontari continua.