Peste suina, no a recinzione dell’area rossa: pronte risorse sulla biosicurezza

Liguria. Piena collaborazione dalle Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna e dalle associazioni di categoria al tavolo tecnico che si è svolto online durante la mattinata di oggi, giovedì 10 febbraio, con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali sull’emergenza peste suina.

“Un confronto proficuo con il ministro Stefano Patuanelli per ridurre il più possibile i tempi tecnici dei prossimi interventi di de-popolamento dei cinghiali e di gestione delle risorse – spiega il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana – con un’accelerazione sul riparto alle Regioni dapprima dei 15 milioni di euro del Fondo per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, parte integrante dei 50 milioni totali del decreto legge Sostegni Ter del MIPAAF”.

“Abbiamo auspicato misure omogenee a livello nazionale ed evidenziato l’impossibilità di procedere a recinzioni dell’area rossa che ricalchino esattamente quelle effettuate in Europa, ad esempio in Germania, Belgio e Polonia, territori con un’orografia completamente diversa dalla nostra” aggiunge Piana.

“Intanto Autostrade per l’Italia sta continuando a potenziare le barriere, così come proseguono a pieno ritmo le macellazioni dei suini negli allevamenti commerciali e familiari in Liguria”.

E ancora: “Abbiamo infine espresso l’urgenza di dar seguito a giorni, se non ad ore, all’ufficializzazione della nomina del commissario straordinario Angelo Ferrari poiché non possiamo continuare a fronteggiare l’emergenza con modalità ordinarie per garantire la tempestività e l’efficacia delle azioni messe in campo” conclude l’assessore regionale.

Argomenti già oggetto di proposte dalla Regione Liguria che vedranno sviluppi operativi nei prossimi giorni tramite l’esposizione delle raccomandazioni degli esperti UE nella mattinata di domani ad Alessandria, la convocazione di tavoli tecnici ristretti e analisi ulteriori con i ministeri competenti.