Peste suina, negativa al virus la carcassa di cinghiale trovata a Celle

Celle Ligure. Appena uscito l’esito delle analisi effettuate sulla carcassa di cinghiale rinvenuta martedì ai Piani: nessuna traccia di peste suina.

L’animale era stato rinvenuto in un campo di via Firenze, all’interno della frazione di Celle, a levante del paese, direzione Varazze. Subito erano intervenuti i veterinari dell’Asl per il recupero, di conseguenza erano scattati gli esami per vedere se la morte fosse imputabile alla malattia infettiva. Esito fortunatamente negativo.

Prende più corpo, soprattutto alla luce degli unici ritrovamenti da inizio allarme, nel territorio cellese e varazzino, la richiesta lanciata da Varazze insieme agli altri comuni, di ridurre il perimetro della zona rossa. Richiesta che la Regione ha inoltrato proprio ieri al Ministero della Salute: riperimetrare la zona a rischio, dopo averla recintata, escludendo i territori dove non c’è riscontro della presenza di peste suina.

Ricordiamo che, proprio a Varazze, l’unica carcassa di cinghiale, risultata negativa alla peste suina, era stata trovata sulla battigia e, con ogni probabilità, trasportata dal mare.

Unico caso anche a Celle, quello del cinghiale trovato martedì ai Piani e, per fortuna, risultato negativo.

Continuano con costanza e massima attenzione i monitoraggi da parte di cacciatori e volontari. “La speranza , alla luce di questi dati” sottolineano “è che si riduca la zona a rischio, per la salvaguardia dei territori che non sono interessati dalla peste suina”.