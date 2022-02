Peste suina, i cinghiali trovati a Sassello e ad Albissola sono risultati negativi al virus

Albissola Marina/Sassello. Le due carcasse di cinghiale ritrovate a Sassello e ad Albissola Marina domenica mattina sono risultate negative al virus della peste suina africana.

Lo comunica l’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta che si è occupato, come da prassi, delle analisi.

Attualmente i cinghiali risultati contagiati sono 28: 14 in Liguria (tutti in provincia di Genova) e altrettanti in Piemonte.

Ieri il vice presidente e assessore regionale Alessandro Piana, facendo il punto sull’emergenza peste suina, all’ordine del giorno anche del Tavolo Verde che si è svolto in Regione ha dichiarato: “Si lavora ininterrottamente e con impegno per fronteggiare con determinazione una situazione difficile, nella quale è necessario agire con fermezza e con rigore”.