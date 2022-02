“Pavimentazione a rischio e frequenti ingorghi”: interpellanza di Nuova Grande Loano su via Trento e Trieste

Loano. “Purtroppo, nonostante le belle promesse di cambiamento della campagna elettorale, questa amministrazione guidata dal sindaco Lettieri non dimostra di aver cambiato proprio nulla, sicuramente non quanto a programmazione, organizzazione e visione d’insieme”.

Non cela il suo disappunto Luana Isella,capogruppo di Nuova Grande Loano, parlando dell’ultima interpellanza depositata dai consiglieri di minoranza circa “i disagi e i danni che sta provocando la scelta di far passare per Via Trento e Trieste i camion diretti al tratto di passeggiata in rifacimento”.

“In una strada già normalmente problematica, questa decisione giunge tanto improvvida quanto incomprensibile – spiega Giuseppe Rembado, consigliere firmatario dell’interpellanza – I pochi parcheggi sono stati ridotti ulteriormente per rendere più agevole il passaggio di questi mezzi pesanti ed ingombranti, in più la strada è stretta, e già solitamente la convivenza di macchine e pedoni non è delle più facili. Inoltre si vedono le prime crepe nel manto stradale, il timore è che il continuo passaggio di mezzi così pesanti possa nuovamente far cedere e sprofondare la strada come accaduto in passato in una situazione analoga”.

“Chi si vanta di essere stato presente in amministrazione per quasi tre decenni dovrebbe conoscere i danni causati in allora, e non ripetere l’errore, – continua la capogruppo Isella. – L’impressione è che chi prende le decisioni lo faccia a tavolino, senza appurare nella realtà quali siano le conseguenze delle direttive impartite. Non vediamo la scrupolosità di considerare nei dettagli le possibili ripercussioni delle proprie scelte, i disagi o i danni collaterali. Insomma, ancora una volta non vediamo una programmazione dettagliata e studiata nei particolari, ma un metodo di lavoro un po’ approssimativo”.

“Nella nostra interpellanza chiediamo anche di affrontare il problema della congestione del traffico che si crea sulla Via Aurelia ogni qualvolta il passaggio a livello di Via Trento e Trieste è chiuso per un tempo medio-lungo, – conclude il consigliere Rembado. – È noto a tutti come si formino ingorghi e lunghe code sulla Via Aurelia quando il traffico in Via Trento e Trieste non può defluire a causa del passaggio di un treno, e questo si ripete più volte al giorno. Speriamo che alla nostra segnalazione segua un intervento concreto per risolvere il problema”.