Savona. Incendio e attimi di grande apprensione alle scuole Carando di Savona, che ospita materna, elementari e medie, per via di un incendio. Le classi sono state evacuate in via precauzionale.

Le fiamme, divampate per cause ancora da accertare, hanno coinvolto un canneto in via Filippo Turati. Immediato l’allarme e tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, con una squadra di Savona e l’autobotte. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse in meno di un’ora: non si sono registrati feriti in seguito all’accaduto e nessuna persona è rimasta coinvolta.

L’incendio, come detto, è avvenuto all’esterno del plesso, ma proprio a ridosso del giardino. Il fumo ha raggiunto ben presto la scuola e quindi, anche nel timore che le fiamme alte si propagassero ad un albero in giardino, è stata presa la decisione di evacuare le classi. Qualche bambino ovviamente è rimasto spaventato dall’accaduto e quando i pompieri hanno spento le fiamme è scattato un applauso liberatorio.

“Tutti i bimbi, compresi i più piccoli dell’asilo sono usciti benissimo e con ordine. In pratica oggi hanno fatto una prova di evacuazione, con annesso cambio al volo del punto di raccolta perché quello stabilito era troppo vicino all’incendio, ed è andato tutto bene”, le parole rassicuranti della vice dirigente scolastica Marisa Piombo.

Incendio alle scuole Carando: canneto in fiamme

Al termine dell’intervento, però, i vigili del fuoco non hanno fatto subito rientro. Si sono intrattenuti con i bimbi, prima rassicurandoli, poi trasformando un momento di paura in un bel ricordo. Come? Hanno dato vita ad una sorta di “Pompieropoli in real life”, facendo passare un momento spensierato ai più piccoli.