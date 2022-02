Pasticceria, Federico Vitiello a lezione dai maestri Iginio Massari e Gino Fabbri: “A Savona serve innovazione”

Savona. Un sogno, una passione, un’ambizione. È tutto questo per il giovane savonese Federico Vitiello la pasticceria. Ventun anni e tanta voglia di crescere, imparare e di fare esperienza, per raggiungere il suo obiettivo: aprire una sua attività a Savona che prenda dalla tradizione l’ispirazione per innovarsi.

Dopo aver frequentato l’Alberghiero di Finale, Federico ha partecipato a diversi stage nel nord Italia, anche nel mondo della ristorazione, e lo scorso anno ha deciso di iscriversi ad uno dei corsi più importanti in Italia. Quello del maestro Iginio Massari, un vero mostro sacro del settore a livello nazionale ed internazionale, divenuto famoso al grande pubblico anche grazie alle sue apparizioni nel programma televisivo MasterChef.

“Avrei dovuto partecipare al corso nel 2020, ma poi sono risultato positivo al Covid. Sono stato quindi spostato nel gruppo che ha iniziato a gennaio 2021. Il corso è durato quattro mesi, poi ho dovuto prendere parte ad uno stage altrettanto lungo, dopo il quale è stato possibile accedere agli esami finali”, racconta Federico.

Dalla formazione teorica, quindi a quella pratica che il giovane savonese ha effettuato a Bologna, da un altro maestro della pasticceria italiana di fama internazionale: Gino Fabbri. “Una persona che mi è rimasta dentro – dice – oltre al talento e alla competenza, anche un cuore grande”.

Terminato lo stage, pochi giorni fa Federico ha affrontato gli esami finali: uno teorico e tre pratici. “Sono stati quattro giorni davvero duri – rivela – ma ci hanno permesso di imparare tanto”. Concluse le prove, il 21enne ha ricevuto l’attestato da parte dello stesso Iginio Massari. “Durante il suo discorso ha evidenziato che nella pasticceria la cosa importante non sono i soldi, ma la passione. Bisogna fare tanti sacrifici, ci ha detto, e mai pensare di prendere senza dare niente in cambio”.

Una lezione che Federico sembra aver già imparato. “Questo mondo mi affascina perché attraverso i dolci è possibile leggere sul viso delle persone la loro soddisfazione. In quel momento vengono ripagati tutti i sacrifici di un lavoro che, a volte, può rivelarsi anche molto pesante anche a causa degli orari da rispettare. Senza contare che la pasticceria è chimica, quindi un minimo errore, come far cuocere un minuto in più una crema pasticcera (la sua specialità ndr) oppure sbagliare una pesata, può compromettere il prodotto e costringerti a ricominciare tutto da capo. In pasticceria serve precisione e organizzazione”.

Ma non solo, secondo Federico il segreto di un pasticcere, oltre la passione, “è la volontà di utilizzare prodotti di qualità e collaborare con personale di livello, cercando sempre di stare al passo con i tempi”. Aspetto che per il giovane manca al savonese. “Nella nostra città in tanti sono troppo legati alla tradizione – commenta – È vero, ci sono pasticceri con una manualità dalla quale si può solo imparare, ma bisognerebbe fare dei passi in avanti dal punto di vista dell’ideologia cercando di innovarsi”.

“Purtroppo la pasticceria, così come la ristorazione, è un mondo molto competitivo. Ma credo che il segreto sia rimane umili, anche da coloro che possono sembrarci meno bravi si può sempre imparare”, conclude il giovane pasticcere.