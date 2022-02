Pallacanestro Alassio, settimana intensa con ben otto partite e tanti referti rosa

Alassio. Tante partite, ben otto, e anche il ritorno più atteso, quello dei bimbi del minibasket. Ecco come è andata la settimana gialloblù, nei resoconti redatti dalla società Pallacanestro Alassio.

SERIE D: Trasferta equilibrata con Follo dove cediamo nel finale

Trasferta difficile, alla Spezia, sul campo del Follo. La partita è stata equilibrata ma nervosa; ci troviamo di fronte una squadra giovane come la nostra ma guidata da Valenti, autore di 35 punti, che ci mette in vera difficoltà conducendo i suoi compagni alla vittoria. Per noi poca concretezza, basse percentuali da tre e ai liberi che ci fanno perdere meritatamente la partita.

BK FOLLO 78 – ABC PONENTE 68 (8-9; 33-32; 52-48)

ABC ALASSIO: Revetria 28, Robaldo, Giribaldi 5, Mola 15, Fousfos, Lila, Arienti 1, Manfredi 3, Noumeri 4, Varaldo 2, Micalizzi 4, Iaria 6. All. Ciravegna

UNDER 19 Gold: Partita difficile a Genova con My Basket

Trasferta non facile a Genova, dove collezioniamo davvero molte palle perse giocando in maniera poco fluida.

Nonostante questo riusciamo a condurre sempre la partita e a portarci in vantaggio di 14 lunghezze. Dopo l’intervallo lungo soffriamo in la zona avversaria attaccandola spesso con frenesia e confusione. Mentalmente ci confermiamo solidi e propositivi sulle parti di gioco da migliorare.

MY BK GENOVA 56 – ABC ALASSIO 63

ABC ALASSIO: Robaldo 5, Mola 20, Fousfos 4, Lila 2, Giribaldi 6, Arrighetti 16, Micalizzi 2, Dottore, Iaria, Noumeri 10. All. Ciravegna

UNDER 17 Gold: A Sarzana ribaltato il risultato dell’andata

Trasferta non facile, a Lerici, contro Sarzana che all’andata ci aveva inflitto una pesante sconfitta casalinga (-14).

Ci troviamo di fronte un avversario sicuramente più fisico ma riusciamo ad essere attenti difensivamente e, nonostante le ancora tante palle perse, in attacco creiamo buone soluzioni.

Da rimarcare che nonostante le assenze di Marco M., Matteo, Zizzi, Simo e Marco T. è stato ottimo il contributo di tutti e 9 i giocatori scesi in campo con un plauso particolare che va a Pietro Cerrato, annata 2007, al suo esordio con l’Under 17 Gold.

Sarzana 48 – New Bk ABC 66 (14-13; 26-32; 40-49)

ABC: Parodi 2, Maffioli 8, Dimitriu 4, Pezzolo 8, Madonia, Zunino, Lazzari 12, Cerrato 4, Robaldo 28. All. Ciravegna

UNDER 17 femminile: Anche le sconfitte possono essere utili se si fa tesoro degli errori

Partita difficile da commentare perché le ragazze ABC erano in campo solo fisicamente… Paura di sbagliare, scelte offensive inappropriate, difesa inesistente e poca voglia di lottare per il risultato sono state determinanti per la sconfitta.

Sperando che questa partita sia di lezione per iniziare a tirar fuori il vero carattere della squadra, che purtroppo oggi non si è visto.

New Basket ABC Ponente 34 – Amatori Pallacanestro Savona 86 (5-18; 13-34; 27-60)

ABC: Immordino, Lila, Caviglia, Pittella, Siccardo S 3, Michelini 10, Maritano 6,Tomatis 15. All. Gasparotto-Accinelli.

UNDER 14: Partita di buona intensità con Vado Ligure

Al PalaRavizza di Alassio arriva il Vado Ligure e la partita è giocata da subito con un buon ritmo da ambo le parti. I gialloblu, con diverse assenze, alternano buone cose a diversi cali di attenzione ma sono tutti aspetti che, con una maggiore concentrazione, si possono migliorare.

PALL. ALASSIO 72 – PALL. VADO 51 (26-12; 39-24; 61-36)

ALASSIO: Norzi 2, Biraghi 6, Falco 2, Zerbone 8, Donadio 17, Vaccarezza 23, Fatucci 4, Digitali 7, Ghiglione 2, Lanfredi 1. All. Devia

Ritorno in campo anche per i ragazzi e le ragazze dell’UNDER 13

Al PalaRavizza arrivano a farci visita gli amici dell’Albenga che scendono in campo molto rimaneggiati ma senza mai mollare per tutto l’arco del match.

Ne esce fuori una partita piacevole dove tutti hanno ampio spazio, sia nelle fila alassine che albenganesi in un incontro svolto tra due società che collaborano fattivamente.

“Per ciò che riguarda la nostra squadra si iniziano a vedere discrete collaborazioni in campo anche se la strada è ancora lunga”.

PALL. ALASSIO 70 – ALBENGA 22 (24-4; 32-6; 58-11)

UNDER 13: Seconda partita casalinga della settimana con Basket Imperia

Il gruppo Under 13 scende in campo domenica mattina al PalaRavizza ospitando il Bk Imperia.

Ottimo avvio dei gialloblù che conducono per tutta la partita contro una mai doma Imperia che ha il grossissimo merito di aver lottato senza mai demordere e mettendoci spesso in difficoltà.

Da parte nostra notiamo il buon apporto di tutti i ragazzi/e chiamati in campo che si sono fatti trovare sempre pronti!

PALL. ALASSIO 69 – BK IMPERIA 33 (19-2; 34-9; 49-24)

MINIBASKET: Solo una parola, finalmente!

Oggi sono tornati in campo i bimbi del Minibasket con la partita riservata alla categoria Aquilotti Big (2011).

Di fronte avevamo una Cestistica Savonese formata principalmente da 2011 ma vista la lunghissima sosta abbiamo deciso di giocare con tutti i disponibili sia del 2011 che 2012 per far riassaporare l’emozione della partita a più minicestisti possibili… ed è andata molto bene!

Dalle prossime gare, visto che siamo iscritti ad ogni torneo minibasket dal 2011 al 2015, torneremo a giocare in base all’annata ma oggi è stato bellissimo così e ci siano aggiudicati la gara per 14-10 anche se, come ripetiamo sempre, nel minibasket il risultato deve essere l’ultimo aspetto da guardare e l’importante è giocare, divertirsi e migliorare! Bravi e brave tutti!