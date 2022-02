Ospedale Savona, Arboscello denuncia: “Angiografo con funzionamento part-time. E per le emergenze fuori orario?”

Savona. “In consiglio regionale ho presentato ancora diverse interrogazioni sul tema Sanità che riguardano la città di Savona, in particolare per avere notizia sulla messa in funzione dell’Angiografo dell’Ospedale San Paolo di Savona e sul Centro Ictus. Ho ricevuto risposta esclusivamente sull’Angiografo, con la lettura di una nota nella quale si chiarisce che la messa in funzione dell’impianto è attivata, ma solamente part-time (4 giorni a settimana e solo 1 per quanto riguarda cardiologia, con orari ridotti, dalle 8 alle 15)”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello.

“Esprimo forte preoccupazione, perchè non è ammissibile che pur potendo attivare uno strumento salvavita nel capoluogo savonese, non lo si faccia. Cosa succede in caso di emergenza? Come agire per tutti i pazienti intrasportabili a rischio di vita che si presentano al di fuori dell’orario di lavoro descritto? – si domanda l’esponente dem -.. I savonesi aspettavano l’Angiografo da due anni e mezzo. E’ stato concesso e collaudato (dopo diverse sollecitazioni da parte delle opposizioni) solo 5 mesi fa e ora che può iniziare l’utilizzo in favore della popolazione, si dispone di uno strumento da utilizzare solo parzialmente”.

“Avrei voluto discutere in modo più approfondito di questo punto. Ripresenterò un interrogazione nelle prossime sedute del Consiglio regionale. Mi auguro che l’Assessore alla Sanità e Presidente Toti sia presente in Aula e la compagine di Governo regionale, come la Lega – che si accorge solo ora dopo anni che la Sanità ligure merita più attenzione e considerazione – vogliano fornire risposte puntuali, esaustive e interessate” conclude Arboscello.