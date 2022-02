Albenga. “L’ospedale di Albenga è, e sarà ancor di piú in futuro, un presidio fondamentale per la nostra Regione, ma non avrà un pronto soccorso. Nella struttura futura ci sarà il Punto di Primo Intervento e abbiamo previsto potenziamenti e migliorie”.

Parola del governatore Giovanni Toti che, seppur in videoconferenza, ha preso parte, insieme al direttore generale della Asl2 Marco Damonte Prioli e al direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi, alla Commissione Sanità di Albenga per discutere con i sindaci del comprensorio del futuro dell’ospedale.

Presenti numerosi amministratori e primi cittadini all’importante appuntamento, ma anche i rappresentanti regionali Brunello Brunetto (Lega), Stefano Mai (Lega) in presenza e Angelo Vaccarezza (Cambiamo), in collegamento da remoto.

Il presidente Toti ha fornito qualche garanzia, condita da promesse di migliorie per il futuro: “Il potenziamento riguarderà l’ambito della chirurgia generale e specialistica grazie anche alla tradizione dell’ospedale nella week e day surgery con impianti e sale operatorie avanzate. Verrà potenziato l’aspetto ambulatoriale. L’obiettivo è poi quello di specializzare ad esempio il reparto di medicina interna verso la geriatria e garantire tutto il percorso dell’ortopedia in particolare nel percorso della protesica, con un reparto di riabilitazione post acuti, implementando notevolmente l’offerta attuale. Tra gli obiettivi, anche la realizzazione dell’hospice, non solo per pazienti oncologici”.

Ma le parole del governatore di Regione sul pronto soccorso sono state come una scure che ha tagliato via in modo netto le possibilità di avere un PS presso l’ospedale ingauno, salvo clamorosi dietrofront che, a margine della riunione che ovviamente non ha soddisfatto sindaci e amministratori locali, non sembrano possibili.

Commissione Sanità: al centro l’ospedale di Albenga

Proprio in apertura di seduta, il sindaco di Albenga, nel suo discorso, ha chiesto “garanzie sul ruolo di primo piano del Santa Maria di Misericordia”, “la riapertura del pronto soccorso” e “l’ampliamento del nosocomio stesso”.

Ma le parole di Toti in merito sono state tanto nette quanto perentorie: “Nell’ospedale di Albenga del futuro è prevista la presenza del Ppi, ma il pronto soccorso non ci puó essere: 3 PS in linea da Albenga a Savona, passando per Pietra Ligure, non sono possibili – ha dichiarato Toti -. Le città sono collegate dall’autostrada, dove ora ci sono disagi dovuti ai lavori, ma entro fine anno contiamo sulla fine dei cantieri, agevolando i trasporti”.

“Ma sono anche pronto ad accettare le sfide che il sindaco Tomatis ha voluto lanciare insieme agli altri primi cittadini. Comprendo e condivido la volontà di dare più servizi possibili ai propri cittadini, ma questa volontà spesso si scontra con una realtà diversa. Le risorse sono risicate in termini di budget e di professionalità in questo momento”, ha proseguito.

“Non accetto, peró, che l’ospedale venga definito in attesa di una destinazione per il futuro: l’ospedale Albenga è in piena attività, quasi al livello pre-Covid del 2019. La decisione di utilizzarlo come bastione per il contenimento della pandemia è stata una scelta positiva dal punto di vista dei risultati e colgo l’occasione per ringraziare il personale sanitario che ha lavorato senza sosta in questi mesi”.

“Ma non dobbiamo assicurare ad Albenga di avere un ospedale: l’ospedale c’è ed è in piena funzione e nessuno pensa di privare il territorio di questo presidio. Abbiamo peró due ospedali molto vicini, Albenga e Pietra Ligure: Santa Corona ospita un Dea di II livello, in cui sono previsti lavori di ampliamento e ristrutturazione, e dista solo 14km da Albenga in linea d’aria. Quanto avviene all’ospedale di Pietra Ligure (secondo per dimensioni della nostra Regione) è interconnesso ad Albenga e viceversa, idem per quanto riguarda il San Paolo di Savona. Quello di Albenga resta un ospedale fondamentale per il sistema sanitario regionale: ha reparti di eccellenza, nuovi e moderni. Sono disponibile a ragionare di tutto questo con voi, tenendo presente che non accetto peró un confronto sul singolo ospedale ma su una visione regionale della sanità”, ha aggiunto ancora il governatore di Regione.

“Oggi la pandemia non si è ancora esaurita del tutto: lo stato di emergenza vale almeno fino al 31 marzo e non è chiaro se sará prorogato. Posso dire che la data del primo gennaio 2023, Covid permettendo, sarà la data della ripartenza della nostra sanità: ovviamente non tutto avverrà subito entro quella data, ma sará l’inizio del percorso. L’ospedale di Albenga garantisco che uscirà rinforzato e non ristretto e l’offerta ospedaliera correlata è destinato a crescere e non a diminuire”, ha concluso Toti.

Circa le critiche sulla riduzione delle visite sul territorio, Toti ha risposto: “Credo che il nostro approccio sia stato corretto e rispettoso nei confronti di chi negli ospedali non è entrato neppure per assistere un parente nei suoi ultimi minuti di vita. Non mancherà l’occasione per recuperare”.

Il direttore generale di Alisa Ansaldi ha infine ricordato che “Nel 2020 e 2021, i dati di produzione in termini economici dell’ospedale di Albenga sono rimasti pressoché invariati, intorno a 10-12 milioni di euro. Sono diminuiti i ricoveri ordinari ma è aumentata la complessità in relazione ai pazienti covid”.

Tante le rimostranze e i dubbi palesati dai presenti, ma Toti ha garantito ancora, in chiusura, di “essere disposto a proseguire il dialogo, prendendo la seduta odierna come un punto di partenza”, ma allo stesso tempo ha chiesto di “evitare protagonismi da parte dei singoli Comuni, cercando di adottare una visione complessiva e non ristretta ai singoli territori. Bisogna ragionare nel quadro complessivo del territorio di riferimento della Asl2, che conta 288mila cittadini”.

“Alla politica chiedo di scegliere, non di dire sì a tutto: l’obiettivo comune dev’essere costruire un vero sistema di hub specializzati e spoke, con un pronto soccorso che garantisca ai cittadini tutti i servizi necessari per salvare vite, dall’emodinamica alla stroke unit fino alla chirurgia d’urgenza, con attrezzature all’avanguardia e personale qualificato. Il pronto soccorso di riferimento rimarrà quello di Pietra Ligure, ma sono disponibile al confronto purchè le scelte si facciano con razionalità e nell’interesse dei cittadini”, ha concluso il presidente di Regione Liguria.

Al termine della seduta, al presidente Toti è stata consegnata anche una lettera scritta dall’associazionismo ingauno, condivisa da tutte le associazioni del territorio, per rappresentare la “volontà unanime di garantire il futuro dell’ospedale di Albenga e del pronto soccorso, indispensabili in un territorio fragile e carente dal punto di vista infrastrutturale”.