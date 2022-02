Ospedale Albenga, sul piano politico Toti ne ha per tutti: “Da destra a sinistra, chi strumentalizza mente”

Albenga. Senza mezze misure ha dato un taglio netto alla possibilità di avere un pronto soccorso ad Albenga. E allo stesso modo il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha affrontato anche la questione politica che inevitabilmente gravita intorno all’ospedale di Albenga e al suo futuro, imminente e a lungo termine.

Quello che si è capito nell’intervista di IVG in diretta Facebook è che il governatore, a ragione o a torto a seconda delle opinioni, ha le idee chiare. E non solo sul piano pratico, ma anche su quello teorico-politico. Dal territorio del comprensorio albenganese si è alzata una voce forte, chiara e, soprattutto, univoca, che ha racchiuso pensieri e anime, in questo specifico caso affini, di sindaci e amministratori di destra e sinistra.

Seppur con sfumature diverse, e qualche immancabile frecciata reciproca, la questione del pronto soccorso ha dato concretezza a ciò che sembrava impossibile: schierare sullo stesso fronte, per citarne alcuni, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis (civico ma appoggiato dal centrosinistra), Marco Melgrati, primo cittadino di Alassio e baluardo storico del centro destra savonese, il sindaco della Lega di Laigueglia Roberto Sasso del Verme, ma anche il consigliere di Forza Italia Eraldo Ciangherotti, i leghisti ingauni Cristina Porro e Gerolamo Calleri e il “battitore libero” Diego Distilo, anima di destra, ma anche co-autore, con il suo bagaglio di voti, dell’ultima vittoria del centrosinistra nella Città delle Torri.

Un fronte unico e (quasi) “unito”. “L’unione fa la forza”, recita un antico detto, ma evidentemente non secondo Toti che si è scagliato indistintamente contro chiunque, da destra a sinistra, continui a promuovere la riapertura del pronto soccorso di Albenga.

“Le strumentalizzazioni non sono certo appannaggio dell’uno o dell’altro schieramento politico, – ha dichiarato Toti ai microfoni di IVG. – Non mi interessa se ad attaccarmi sono esponenti di destra o sinistra: chiunque usa argomenti strumentali fa strumentalizzazione politica e dice bugie. Chi oggi racconta che Albenga, dove è presente un ospedale con ben 220 posti, è una città che non ha attenzioni da parte della Regione dice menzogne. Chi dice che presso l’ospedale di Albenga, al quale stiamo destinando grosse risorse, vogliamo ridurre le prestazioni sanitarie dice menzogne. E chi, ancora, dice che è giusto avere un pronto soccorso ogni 10km oppure, peggio ancora, sotto casa, nel proprio quartiere, perché così verrà curato meglio, dice menzogne. Non solo bugie, ma bestialità che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Ne risponderà alla sua coscienza e anche al buonsenso della politica“.

Quindi, l’attacco più forte, rivolto direttamente al sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “Se il sindaco di Albenga decide di fare la guerra al Santa Corona perché ‘loro hanno il pronto soccorso, allora ne vogliamo uno anche noi’ mette in atto una battaglia non solo sbagliata e di retroguardia, ma che definirei inquietante essendo anche un medico“.

“Ritengo giuste e doverose le battaglie di cittadini e amministratori per potenziare l’offerta sanitaria della propria città, ma credo sia profondamente ingiusto fare battaglie tutte politiche come in questo caso. All’interno di una provincia, la sanità va organizzata in modo integrato tra i vari presidi sanitari e non con campagne strumentali, e il primo cittadino di Albenga dovrebbe saperlo bene”, ha concluso Toti.