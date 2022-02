Ospedale Albenga, Sansa: “Toti ascolti il territorio. ‘No’ al Ps è inaccettabile”

Albenga. “In questi giorni ho ascoltato il grido d’allarme di amministratori e cittadini del comprensorio d’Albenga in merito alla comunicazione, fatta in riunione da remoto, dal presidente nonché assessore alla Sanità Giovanni Toti, di non riaprire il Pronto Soccorso del Santa Maria Misericordia di Albenga. È inaccettabile che la seconda città della provincia di Savona e il suo relativo entroterra, che si spinge fino alla Valle Arroscia, rimangano senza un Pronto Soccorso. Parliamo di 25 mila albenganesi e di un bacino del comprensorio di oltre 200 mila persone nel periodo estivo, vuol dire un città grande come Trieste, senza un Pronto soccorso”. Così il consigliere regionale Ferruccio Sansa, capogruppo dell’omonima Lista.

Durante un’intervista in esclusiva a IVG, il governatore ha spiegato le motivazioni della sua scelta: “Per salvare vite umane il pronto soccorso ha bisogno di strutture specifiche come cardiologia interventistica, cardiochirurgia, medicina d’urgenza, chirurgia d’urgenza, neurologia e personale che abbia tanti casi al giorno per affinare le proprie professionalità. E questo è impossibile farlo ad Albenga: non abbiamo le professionalità, alcune specialità sono deboli in termini numerici e un reparto di medicina deve avere un certo numero di casi”.

“Sulla riapertura del Pronto Soccorso del Santa Maria Misericordia, il centrodestra, si è giocato ben due campagne elettorali, facendo il pieno di voti anche con la promessa di riaprirlo – osserva Sansa -. Dopo una serie di proposte e ripensamenti di affidamento della gestione ai privati, ora Toti comunica, come se niente fosse, che no, l’Ospedale di Albenga non avrà il Pronto Soccorso. Una decisione calata dall’alto, senza confronto con il territorio, e soprattutto senza valutare l’impatto della scelta relativamente al periodo estivo (quando il comprensorio ingauno aumenta di circa 5 volte il numero di presenze) e alla critica situazione infrastrutturale, con i tempi di percorrenza in autostrada che spesso diventano drammatici”.

“Chiediamo quindi a Toti – conclude il capogruppo della Lista Sansa – di ascoltare il territorio, di rivedere la propria posizione e di garantire un presente ed un futuro per il Santa Maria Misericordia, con un Pronto Soccorso h24 e con tutti i reparti a supporto che ne garantiscano la piena efficienza”.