Ospedale Albenga, Italexit contro Toti: “Pronto soccorso imprescindibile da ogni calcolo economico”

Albenga. “Riteniamo illogico, deleterio, pericoloso per l’incolumità dei cittadini ingauni e dei Comuni limitrofi, oltraggioso nei confronti degli stessi contribuenti regionali, dichiarare con tanta serenità che l’ambito della ASL2 possa garantire un servizio sufficiente, dopo l’esborso milionario per la nuova struttura (ex-pubblica) del SS.Misericordia, trovandosi senza un servizio essenziale come il pronto soccorso”. Così Fabio Montorro, referente regionale di Italexit Liguria, commenta l’esito dell’incontro di ieri tra i sindaci del comprensorio ingauno e Giovanni Toti, nel quale il presidente ligure ha escluso il ripristino di un pronto soccorso nell’ospedale albenganese.

Un presidio che Montorro, invece, reputa “tutela di primaria importanza per un territorio di competenza, essenziale ed imprescindibile da ogni sorta di calcolo economico di quel che può essere una azienda ospedaliera a scapito dell’interesse primario e costituzionalmente previsto a tutela della popolazione”.

Per questo Italexit chiede che “il Presidente di Regione, nonché assessore alla salute pubblica, prenda conoscenza, non avendone evidentemente, della particolarità del territorio e che agisca in difesa e tutela dello stesso, superando gli ostacoli finanziari imposti da regolamenti errati che sono secondari, per importanza, alla salute dei cittadini, contribuenti ed elettori e per diritto costituzionale preminenti per importanza sulle questioni biecamente formali delle necessità di aziende che nulla hanno a che vedere con la natura essenziale delle stesse”.

“Nel caso non fosse in grado di garantire il servizio minimo costituzionalmente previsto – avverte Montorro – rassegni almeno la delega alla sanità favorendo una figura più competente e possibilmente libera da legami politici o conflittuali con la posizione a ricoprire”.