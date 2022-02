Ospedale Albenga, il sindaco chiama a raccolta le associazioni: “Gettare il cuore oltre l’ostacolo per avere il PS”

Albenga. “Il Pronto Soccorso è troppo importante, non possono levarcelo. Siamo pronti a partecipare alla manifestazione con le nostre divise e coinvolgeremo anche le altre associazioni sportive del territorio perché questa deve essere una battaglia di tutto il comprensorio, non solo di Albenga” questo il concetto espresso ieri sera all’unanimità dalle associazioni sportive che hanno partecipato al quarto degli incontri che il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha voluto con le associazioni del territorio per avere un confronto e tastare il reale coinvolgimento della città nella battaglia a tutela dell’Ospedale di Albenga.

La risposta delle associazioni è stata forte e unanime: “Noi ci saremo!”.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Sono molto contento di constatare che tutto il territorio e tutte le associazioni sono coinvolte e pronte a schierarsi per la riapertura del Pronto Soccorso e in difesa del nostro ospedale. È importante sottolineare che questa non vuole assolutamente essere una battaglia partitica o di campanile, ma a tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini, Al presidente Toti dobbiamo chiedere di ascoltarci di valutare le esigenze del territorio e di essere disposto ad un dialogo volto a trovare la soluzione migliore. Senza Albenga anche Santa Corona è in sofferenza“.

“Dobbiamo gettare il cuore oltre l’ostacolo e chiedere che il Santa Maria di Misericordia venga ingrandito e potenziato dotandolo di tutti quei reparti rispondenti alle caratteristiche delineate dal decreto Balduzzi sulla sanità e necessari per avere definitivamente un Pronto Soccorso”, ha concluso.

Tutti i partecipanti hanno manifestato la propria approvazione nei confronti delle parole del sindaco dichiarandosi pronti a scendere in campo il prossimo venerdì 11 marzo per il futuro del Santa Maria di Misericordia.