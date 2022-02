Ospedale Albenga, Ciangherotti (FI): “Toti va a Pietra? I comuni del distretto ingauno non meritano di essere schifati”

Albenga. “Non una, ma già ben due volte la comunità albenganese è stata tradita due dal governatore Toti. Ai due inviti di partecipare alla riunione della Commissione Sanità, il presidente ha deciso di presenziare al tavolo, ma lontano da Albenga e lo ha fatto in videoconferenza. Ora scopriamo che il presidente di tutta la Regione, e non di un pezzo, ha confermato la sua partecipazione al consiglio comunale al teatro Moretti di Pietra Ligure per parlare del Santa Corona dove sono previsti investimenti per 150 milioni di euro di ristrutturazione. Governatore vuole vincere facile?”. E’ questo il messaggio che Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia, da Albenga inoltra al presidente della Regione Giovanni Toti.

“Il suo – spiega l’esponente forzista – non è un bell’esempio, posso aspettarmi un comportamento del genere da un politico di sinistra, non certo dal Presidente della Regione che appartiene alla mia coalizione e per il quale pure io ho contribuito alla sua ultima vittoria elettorale. Anche questo infatti rappresenta uno sgambetto per la comunità albenganese che ha tutti i diritti di sapere e di conoscere tutta la verità sul nostro ospedale. Io non accetto che si facciano torti ad Albenga, soprattutto se in gioco c’è la richiesta di dialogare con la Regione Liguria per il bene della sanità pubblica locale, I comuni del distretto albenganese non meritano di essere schifati”.

“La diplomazia qui non serve, serve il buonsenso e un atteggiamento coerente. Il governatore, sull’ospedale di Albenga, ha perso su tutti i fronti. La sua decisione di partecipare alla seduta consigliare di Pietra Ligure viene percepito da un’intera comunità infatti come una caduta di stile, anzi, una provocazione che Albenga e gli albenganesi non possono accettare né digerire. Tutti, io per primo, mi aspettavo da Toti, eletto anche con i voti degli elettori di questa città, un comportamento politico più vicino al territorio», sottolinea con forza Ciangherotti.

Che chiude il suo intervento con un invito: “Caro Toti, se ragioniamo nell’ottica di una coalizione, ciascuna forza politica dev’essere ascoltata e rispettata. Se prosegue questo atteggiamento, il logorio avrà conseguenze pesanti anche sul suo futuro politico. Rischia infatti di perdere ulteriori consensi dopo questa débâcle. Caro governatore, non perda la possibilità di fare marcia indietro e di confrontarsi con i sindaci e gli amministratori del territorio albenganese. Dopo il colossale fallimento del centrosinistra che aveva chiuso il Pronto soccorso di Albenga e altri 5-6 reparti fondamentali, adesso la partita sull’ospedale Santa Maria di Misericordia non può chiudersi con un fallimento, il suo”.