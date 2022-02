La Rari Nantes Savona va vicina al colpaccio a Siracusa, con l’Ortigia finisce 7 a 7

Siracusa. Un posto nelle semifinali scudetto è l’obiettivo stagionale di Ortigia e Rari Nantes Savona che lottano, alle spalle della Pro Recco, insieme a Brescia, Trieste e Telimar. In pratica, cinque squadre in corsa per tre posti.

In tale ottica risulta importantissima la sfida odierna tra gli aretusei e i biancorossi. L’Ortigia occupa la quarta posizione con 29 punti; i savonesi sono sesti a quota 27. All’andata vinsero i verdi per 10 a 9.

La cronaca. Angelini ritrova Massaro disponibile dal primo minuto; rientrano anche Vuskovic e Caldieri. I liguri, però, affrontano la trasferta con dodici elementi, privi di Fondelli, fermato dall’influenza. Sugli spalti c’è il commissario tecnico Campagna.

La prima palla è del Savona. L’Ortigia pressa alto; la girata di Bruni termina a lato. Sul cambio di fronte, Massaro respinge una deviazione ravvicinata di Rossi.

Anche la Rari attua un pressing alto; Rossi allo scadere dei trenta secondi tira da molto lontano e la palla sbatte sul palo.

Ferrero va nel pozzetto per un fallo su Iocchi Gratta; il tiro di Campopiano è respinto.

Fallo grave di Rizzo su Gallo; Mirarchi va al tiro da posizione cinque e Massaro è ancora bravo nella parata.

Uomo in più per gli ospiti; ci prova ancora Campopiano ma Cassia stoppa il suo tiro.

Potente botta di Vidovic dalla distanza, Massaro respinge col braccio sinistro. Viene espulso Maricone; la Rari ruba palla agli avversari.

Rocchi sbaglia un passaggio in fase d’attacco; ripartenza degli aretusei, Napolitano porta palla e serve Vidovic che realizza. 1 a 0 dopo 5’14”.

La Rari regge per due volte con l’uomo in meno, poi va in controfuga ma spreca l’opportunità. Il primo tempo si chiude sul risultato di 1-0. Partita molto equilibrata nella quale si nuota tanto e si gioca a gran ritmo, con le difese che stanno avendo la meglio: per entrambe le squadre 0 su 3 in superiorità.

Secondo tempo. Palla ai verdi. Nei primi due minuti si segnala una bella sciarpa di Klikovac al centro che colpisce il palo.

Controfallo fischiato a Bruni, quattro contro due per l’Ortigia: palla da Ferrero a Mirarchi che tira, Massaro tocca ma la palla entra lo stesso. 2 a 0 a 2’07”.

Uomo in più per la Rari e Iocchi Gratta infila la sfera tra Tempesti e il palo corto. 2 a 1 a 2’34”.

A 3’22” i biancorossi pareggiano con un potente tiro di Patchaliev. 2 a 2.

Fallo grave su Bruni al centro, ma i locali difendono bene. Al contrario, la Rari paga un’inferiorità: segna F. Condemi. 3 a 2 a 5’02”.

Rocchi colpisce col piede Cassia: fallo grave. Piccardo chiama time-out. Lungo giro palla, Mirarchi finta il tiro e poi serve un assist a Cassia che insacca. 4 a 2 a 5’48”.

Cassia va nel pozzetto; Rizzo da posizione uno conclude a lato.

Caldieri fa fallo grave su Klikovac e l’Ortigia allunga con la rete di A. Condemi. 5 a 2 a 6’58”.

Rizzo allontana il pallone e l’arbitro gli fischia il fallo grave. A metà gara gli aretusei conducono con tre reti di scarto.

Prima della ripresa c’è un cartellino giallo per Angelini. L’Ortigia riesce a far sua la palla al centro poi mette la palla in rete ma su azione irregolare. Più tardi c’è un fallo grave di Patchaliev, ma la Rari regge

A sbloccare i savonesi è Rocchi con una splendida rovesciata dal centro: 5 a 3 a 1’31”.

L’Ortigia ristabilisce le distanze con un tiro di Mirarchi che, leggermente deviato, inganna Massaro. 6 a 3 a 1’57”.

Fallo grave di Caldieri; Massaro si oppone alla conclusione di Mirarchi. Espulsione guadagnata dalla Rari, Angelini chiama a raccolta i suoi. Sull’azione il tentativo di Vuskovic è fermato da Klikovac.

Stoccata di Gallo dalla distanza, traversa e Massaro si salva. Sull’azione successiva Massaro dice no ad un tiro dal centro di Klikovac.

Fallo grave di Cassia; Bruni prova subito il tiro ma Tempesti non si lascia superare.

Espulso A. Condemi per fallo al centro su Bruni; la Rari non riesce a produrre una conclusione in grado di impensierire Tempesti.

Quarto tempo. Palla all’Ortigia; il tiro di Ferrero è fuori bersaglio.

A tenere vive le speranze della Rari dopo 49″ è Patchaliev con un bell’alzo e tiro. 6 a 4.

Fallo grave di Campopiano; F. Condemi mette palla in rete ma viene fischiato il due metri a Napolitano.

Il Savona prova a giocarsela fino alla fine: gran tiro di Rocchi, fuori di un soffio.

La Rari difende bene in inferiorità grazie a Patchaliev che ruba un pallone.

Fallo grave di Vidovic su Iocchi Gratta; Rocchi tira e viene stoppato da Rossi, poi commette fallo sulla ripartenza. Time-out chiamato da Piccardo. Ma la difesa savonese riesce ancora ad evitare il tiro.

Conclusione improvvisa di Molina che insacca alla sinistra di Tempesti. 6 a 5 a 3’52”.

Massaro respinge il tiro di Gallo. Controfuga, Vuskovic avanza fino ad arrivare a tu per tu con Tempesti e lo trafigge. 6 a 6 a 4’40”.

Beduina di Bruni, Tempesti para. Il centroboa subisce fallo di Rossi. L’azione non dà frutti, fin quando Rossi non viene espulso per un nuovo fallo su Bruni. Angelini chiama time-out a 1’53” dallo scadere per gestire al meglio la superiorità. Perfetto giro palla, Rizzo serve al centro Bruni che è tutto solo e conclude in rete: 6 a 7 a 6’25”.

Napolitano conquista un fallo grave, F. Condemi da posizione cinque realizza, siglando il pareggio dei padroni di casa. 7 a 7 a 56″ dalla fine.

Tempesti para il tiro di Molina; l’ultima palla è dei locali, conclude Mirarchi e Massaro respinge. Viene espulso Angelini, mancano 7 secondi. Mirarchi non riesce a tirare in porta.

La partita finisce in parità: 7 a 7. L’Ortigia sale a quota 30 punti in classifica, la Rari Nantes Savona si porta a 28 punti. Sabato 5 marzo i biancorossi saranno ospiti della Rari Nantes Salerno.

Il tabellino:

CC Ortigia – Carige Rari Nantes Savona 7-7

(Parziali: 1-0, 4-2, 1-1, 1-4)

CC Ortigia: Tempesti, Cassia 1, F. Condemi 2, A. Condemi 1, Klikovac, Ferrero, Di Luciano, Gallo, C. Mirarchi 2, S. Rossi, Vidovic 1, Napolitano (cap.), Piccionetti. All. Stefano Piccardo.

Carige Rari Nantes Savona: Massaro, Rocchi 1, An. Patchaliev 2, Vuskovic 1, Molina Rios 1, Rizzo (cap.), Caldieri, Bruni 1, Campopiano, Maricone, Iocchi Gratta 1, Giovanetti. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Marco Ercoli (Montelparo) e Massimo Calabrò (Macerata). Delegato Fin: Maurizio Raffone (Catania).

Note. Usciti per tre falli: nessuno. Superiorità numeriche: Ortigia 3 su 12, Savona 2 su 12.