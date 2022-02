Oggi è il 22-02-2022: non solo una data palindroma, ma anche ambigramma

Italia. Date un occhio alla data. Cosa notate di particolare? Esatto. La cifra che la compone mettendo consecutivamente giorno mese e anno è palindroma, vale a dire che può essere letta da sinistra verso destra e da destra verso sinistra. Non capita spesso, anzi: la prossima volta sarà il 13 02 2031. Ma non solo: questa data, è anche ambigramma, cioè che può essere letta anche capovolta, a testa in giù.

Bene, a parte le questioni grafiche da post sui social, per la numerologia una data come questa non è un giorno come tutti gli altri, ma bensì un appuntamento da non perdere. Sono tanti i trattati (o gli pseudo tali) che si possono trovare in rete, e tutti concordano che oggi è considerabile un giorno “portale”: nella sua versione ristretta 22/2/22 mette insieme ben cinque cifre di uguali, e chiuderebbe un periodo di particolare “vibrazione energetica” apertosi lo scorso 2 febbraio, il 2/2/22.

Quello che si fa oggi potrebbe fare la storia, quindi. Storia personale o storia dell’umanità. Certo, le notizie che arrivano dall’Ucraina, con gli sviluppo di queste ore, potrebbero da una sfumatura inquietante a questo appuntamento. Ma secondo i “numerologi” le storie che si scrivono quotidianamente sono miliardi, esattamente quanti gli abitanti umani di questo pianeta. Quindi non agitiamoci e pensiamo a portare a casa la giornata.

Secondo i pitagorici, tra i padri della numerologia, il 2 sarebbe il numero femminile per eccellenza, mentre la somma di tutti questi due oggi presenti sul calendario fa dodici; tra i tanti significati che ha il 12 spicca quello del passaggio e dell’inizio di un nuovo qualcosa. Ma il 12 torna tantissime volte tra anatomia, storia, religione e cabala, tanto che se vi mettete a leggere tutto arrivare al 23 febbraio è un attimo.