Obbligo Green Pass per accedere ai negozi: clienti serviti all’esterno per evitare tracollo economico

Provincia. “Niente Green Pass? No problem, usciamo noi a servire i clienti”. Potrebbe riassumersi così il leitmotiv che contraddistingue la giornata odierna (1 febbraio), con l’entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass per accedere ai negozi, in provincia di Savona e non solo.

Molto negozianti si sono dovuti inventare metodi di vendita alternativi per venire incontro alle esigenze dei clienti sprovvisti di certificato verde. E per evitare un nuovo tracollo economico.

Caso simbolo è, tra gli altri, quello di Albenga dove, questa mattina, in un negozio di intimo del centro, è comparso un cartello con la scritta: “Siamo obbligati a chiedervi il Green Pass. Se non lo avete nessun problema. Fateci un cenno e usciamo noi a servirvi”.