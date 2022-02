Obbligo Green Pass nei negozi: a Varazze “tutto liscio” ma “così si favorisce l’e-commerce”, ad Albenga nervosismo e un po’ di confusione

Albenga/Varazze. A 24 ore dall’entrata in vigore dell’obbligo di green pass per accedere ai negozi i titolari delle attività commerciali si sono divisi tra chi lo reputa “l’ennesimo disagio” e chi invece si “adatterà senza particolari problemi”.

L’obbligo è stato introdotto a partire dal mese di febbraio, quello più duro a causa di un calo fisiologico delle vendite. La preoccupazione che allarma gli esercenti è che questa misura possa funzionare da disincentivo a entrare nei negozi e peggiorare ulteriormente la situazione.

I commercianti dei negozi di Albenga e Varazze non sono rimasti indifferenti.

DA VARAZZE: Tutto fila liscio, ma secondo il presidente Ascom c’è “troppa burocrazia, si favorisce l’e-commerce”

La città tira su le saracinesche in questo pomeriggio dove, per il secondo giorno, nei negozi si entra con il Green Pass. Un giro per capire se ci sono stati problemi.

“Tutto liscio” ci dicono i commercianti. Nessun problema, quindi. “Da tenere conto – aggiungono – che è bassa stagione, non c’è quel grande afflusso di turisti, ma comunque tutto a posto”.

Entriamo da Sara, il suo è un negozio di intimo: “Le persone – spiega – entrano già con il Green Pass in mano”.

Usciamo e via Cairoli, a poco a poco, illumina le sue vetrine. Prima di entrare nel caruggio che ci porta alla chiesa di Sant’ Ambrogio, e si chiama proprio così, giustamente, c’è un tabaccaio. La gente rispetta le regole. Due signore in coda fuori. Hanno il Green Pass, addirittura mi chiedono se voglio controllare.

Più avanti c’è una storica cartoleria. Dentro c’è Mario: “Tutto a posto, tutto normale”. È capitato però che qualcuno l’avesse lasciato a casa. Più avanti una gioielleria. Anche qui, nonostante sia bassa stagione, nessun problema. Continua la nostra passeggiata.

Entriamo nel negozio del presidente dell’Ascom di Varazze, Andrea Gargioni: “E’ bassa stagione: problemi grossi non ce ne sono stati”. Ma ci tiene a sottolineare che “si complicano le cose. C’è troppa burocrazia. La gente non ne può più”. Poi difende la sua categoria:”Penalizzati a favore dell’e-commerce che non ha conosciuto il lockdown, ad esempio”. Ribadisce: “Troppa burocrazia. Speriamo finisca il più presto possibile”.

DA ALBENGA: Rabbia, nervosismo e qualche “no comment per paura di controlli”

Bocche cucite per non dover “sbottare dalla rabbia”, parole furiose fuori dal taccuino e alcuni “no comment” per “paura di controlli”. E’ questo lo stato d’animo di alcuni dei commercianti di Albenga ai quali IVG.it ha chiesto di raccontare le sensazioni (e non solo) del primo giorno dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass anche per l’accesso a molte categorie di negozi.

Seccato per la novità Rocco Pollini, titolare di un elegante negozio di articoli per la casa in via Enrico D’Aste: “Non è chiara la situazione, non è chiaro se dobbiamo o non dobbiamo chiedere il Green Pass perché il Governo dice che la richiesta va fatta a campione, ma cosa vuol dire a campione? E poi si può fare la richiesta di esibirlo anche in un secondo tempo, quando i clienti sono già dentro. Cioè, prima li facciamo entrare e poi chiediamo se hanno il Green Pass. Non ha senso, è fuori da ogni logica. A me interessa che entrino con la mascherina e basta”, conclude.

Sconfortata Piera Serravalle, titolare della boutique “All’Eleganza”, che racconta: “E’ stato abbastanza problematico, tantissime persone, soprattutto le persone più anziane sono in difficoltà. Mi sono sentita dire: ‘Piuttosto rinuncio ad entrare nel negozio’. Noi a tutti i clienti che entrano chiediamo gentilmente di farci vedere il Green Pass: alcuni lo fanno con naturalezza, altri sono proprio in difficoltà. Rischiamo di perdere anche delle vendite, cosa dobbiamo fare? O il prodotto lo vendi lo stesso senza insistere sul Green Pass o li fai uscire. Ancora stamattina due signore senza Green Pass davanti alla nostra richiesta sono uscite e se ne sono andate. Stamattina è entrata una signora che al controllo aveva il Green Pass scaduto sul cellulare. Ha fatto vedere il foglio della terza dose, ma non aveva stampato il foglio giusto così le abbiamo consigliato di andare in farmacia a farsi scaricare il Green Pass con la terza dose. Era in confusione, ha tirato fuori tutto dal portafoglio e poi è andata via perché senza Green Pass attivo noi non potevamo servirla”, conclude.

Dove sembra esser andato tutto bene e filato liscio è da Brigida, titolare di “And Camicie”, che spiega: “E’ andato tutto bene, ho chiesto il Green Pass e me l’hanno mostrato. Erano tutti muniti di certificazione e l’hanno data volentieri”.