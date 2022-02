Nuovo furto a Loano, questa volta nel mirino dei ladri un “Compro Oro”: bottino ingente

Loano. Nuovo furto notturno a Loano, dopo quello raccontato ieri da IVG.it, avvenuto ai danni del bar Nelson. Nel mirino, questa volta è finito un negozio di “Compro Oro”, situato sulla via Aurelia.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, anche attraverso l’ausilio delle immagini delle telecamere della zona. Le indagini si starebbero concentrando sulla ricerca di un singolo soggetto che, da solo, avrebbe compiuto il furto.

Approfittando del buio della notte, si è recato sul retro dell’attività ed è riuscito a forzare una piccola finestra, accedendo all’interno.

Una volta dentro ha arraffato quanto possibile, portando via diversi monili e gioielli in oro esposti: la conta dei danni è ancora in corso, ma si tratta di un bottino ingente.

La notte scorsa, oltre al bar Nelson di Loano, i ladri hanno colpito anche ad Albenga, sul lungomare, al bar-gelateria Dama: dopo aver praticato un foro nella vetrata rinforzata, il registratore di cassa è stato svuotato.