Nuovo carcere nel savonese, Vazio (Pd): “Si farà, basta a polemiche dannose”

Val Bormida. “Leggere le parole polemiche del consigliere Vaccarezza non mi stupisce, ma mi corre l’obbligo di segnalare quanto siano inutili e dannose. I soldi per realizzare l’opera ci sono, questo è un fatto documentato, non parole. Il Governo e il Ministero della Giustizia, sottosegretari e ministra in particolare, sono determinatissimi a fare presto”.

E’ arrivata a stretto giro la precisazione del parlamentare ligure del Pd Franco Vazio, vice presidente della Commissione Giustizia, sulla vicenda del nuovo carcere nel savonese. Parole in risposta all’esponente di Cambiamo dopo il rinvio dell’atteso sopralluogo nelle aree valbormidesi indicate per la realizzazione della nuova struttura penitenziaria.

“I parlamentari liguri, senza distinzione di credo e appartenenze politiche, stanno lavorando in sintonia e di concerto con il territorio”.

“Certo, ci sono adempimenti che devono ancora essere espletati e che la pandemia in corso non rende agevoli: il sopralluogo e la scelta definitiva sono gli ultimi passi di questo percorso”.

E l’On Vazio aggiunge: “Ancora in queste ore ho sentito con il senatore Ripamonti il sottosegretario Sisto che, scusandosi del rinvio per ragioni Covid nel DAP ha confermato i finanziamenti e la determinazione del Governo. Il sopralluogo sarà programmato a brevissimo e già la prossima settimana avremo la data”.

“Alzare un polverone sul nulla serve probabilmente a coprire le divisioni nella maggioranza, gli errori e i ritardi della Regione Liguria, ma non serve assolutamente per ottenere un risultato che il territorio e gli operatori della Giustizia aspettano da anni e che ora è a portata di mano”.

“Noi continuiamo a lavorare con Comuni, Enti e territorio certamente interessati alla realizzazione del nuovo carcere nella nostra provincia, unico e vero obiettivo finale”.

“Vaccarezza, anziché parlare a vuoto, farebbe bene a documentarsi ed evitare di parlare di cose che non conosce e di cui non ha competenze. Sarebbe meglio che incalzasse invece la Regione sul tema sanità dove il suo Presidente non perde occasione per chiudere ospedali e non ha tempo di parlare e di confrontarsi circa le risorse del Pnrr, di investimenti e potenziamento delle strutture e dei servizi” conclude Vazio.