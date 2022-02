Nuovi sostegni per le attività colpite dall’emergenza Covid: in arrivo fondi per 390 milioni di Euro

I vaccini e gli sforzi sanitari degli ultimi due anni ci hanno portato dove siamo oggi: a ripopolare gli uffici, a tornare a viaggiare, a rivivere la normalità.

D’altro canto però, per il mercato e specialmente per alcuni settori, le restrizioni imposte dallo Stato per fermare la diffusione del Covid-19 in questi mesi hanno impedito la riapertura, ma anche la ripresa, di molte attività.

Per contrastare il forte calo di fatturato avvenuto in questi ultimi anni, sono stati introdotti nuovi sostegni alle attività maggiormente colpite dall’emergenza Covid. In particolare, sono stati stanziati 390 milioni di euro per le attività colpite dalla pandemia, aumentando a 30 milioni il fondo destinato alle discoteche e alle sale da ballo.

Ma non solo.

Il decreto, esteso fino al 2022, prevede anche uno stanziamento di 20 milioni da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici, e uno di 40 milioni per i settori del wedding e dell’intrattenimento.

In generale, per poter beneficiare di questi contributi le imprese dovranno presentare i ricavi riferiti al 2019 e aver subìto una riduzione del fatturato nel 2021 superiore al 30% rispetto al 2019.

