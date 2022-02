Nuova passeggiata di Zinola e delle Fornaci, Santi interpella il sindaco: “A che punto sono i lavori?”

Savona. Il consigliere comunale di minoranza di Savona, Pietro Santi, ha presentato alla maggioranza del sindaco Marco Russo un’interpellanza riguardante “la realizzazione della nuova passeggiata che interessano i quartieri di Zinola e di Fornaci”.

L’interpellanza è stata presentata alla luce dei “numerosi ritardi nei lavori stanno creando notevole disagio ai cittadini qui residenti”.

“Come appreso da media e come constatato di persona la recente asfaltatura realizzata nel tratto del quartiere delle Fornaci presenta notevole criticità – nota ancora Santi – I pali della pubblica illuminazione sono stati posizionati in alcuni tratti molto vicini alle abitazioni e ciò crea disagio a chi risiede negli alloggi dei primi piani dei palazzi. Inoltre, mi risulta che (come segnalati da alcuni cittadini) un tratto di marciapiede già realizzato sarebbe da rifare in quanto non conforme al progetto”.

Santi, dunque, chiede al sindaco di riferire in consiglio comunale “sullo stato attuale dei lavori e soprattutto su come intenda agire l’amministrazione comunale in merito alla realizzazione della passeggiata fronte mare sull’arenile, ovvero se intenda procedere o meno”.