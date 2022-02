Novavax in Liguria a fine mese, Garibaldi e Brunetto (Lega): “Necessario attivarsi per reperire dosi”

Liguria. Il nuovo vaccino anti Covid Novavax è entrato in commercio ed è stato autorizzato per gli over 18. In Liguria le prime 25mila dosi arriveranno alla fine del mese e a marzo saranno disponibili negli hub vaccinali insieme a Pfizer e Moderna. In occasione, la Lega regionale ha presentato un’interrogazione per “conoscere quali iniziative Regione Liguria stia mettendo in campo per il reperimento delle dosi”.

A dirlo i consiglieri regionali della Lega Sandro Garibaldi e Brunello Brunetto che specificano: “Si tratta di un vaccino che non si basa sull’Rna messaggero, ma è a base di proteine. Pertanto, il suo utilizzo potrebbe persuadere quei liguri che non si sono ancora sottoposti al ciclo vaccinale contro il coronavirus”.

“Secondo gli studi clinici, la doppia dose è in grado di fornire una protezione del 90% contro la malattia Covid-19” concludono.