Notte folle a Ceriale, attività vandalizzate e derubate e auto danneggiate: indagano i carabinieri

Ceriale. Notte folle, quella scorsa, a Ceriale, condita da furti, danneggiamenti e atti di vandalismo. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Ceriale che, attraverso i sistemi di videosorveglianza della zona, stanno stringendo il cerchio attorno all’autore: dovrebbe trattarsi di un singolo individuo di origine straniera.

A finire del mirino del malvivente, che ha causato danni ingenti a caccia di spiccioli, sono finite almeno 3 attività: un bar (Alla Chiocciola), un supermercato (Lidl) ed un negozio di abbigliamento e articoli per la casa (G-Shop).

In tutti i casi il modus operandi è sempre stato lo stesso: vetrate letteralmente sfondate, con sassi o simili, per un bottino misero, da pochi euro. Nel caso del Lidl, inoltre, poco dopo l’ingresso del ladro, l’allarme è scattato e lui si è reso protagonista di una fuga precipitosa prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine.

Evidentemente non soddisfatto si è accanito anche contro diverse macchine parcheggiate, i cui finestrini sono stati mandati in frantumi. È almeno di 7mila euro, ad esempio, il danno causato al bar Alla Chiocciola, i cui titolari saranno ora costretti a sostituire le vetrate.

“In un momento come questo, dove già arranchiamo dopo due anni di pandemia e con ingressi nel locale diminuiti per il green pass, si tratta dell’ennesimo duro colpo, – hanno spiegato i titolari Daniela e Francesco. – Siamo demoralizzati perché le difficoltà sono davvero tante ed ora ci tocca anche questa nuova spesa”.

Proprio questa mattina, hanno consegnato ai carabinieri la chiavetta delle telecamere private che hanno ripreso tutta la scena della devastazione.

“Qui, di notte, è terra di nessuno, – hanno proseguito con comprensibile amarezza. – Dopo la chiusura del locale, dalle 18 (nel periodo invernale), diventa un ‘campo di battaglia’. Diversi soggetti si infilano nel parcheggio sottostante, bivaccano, spacciano, dormono lì e fanno pure i loro bisogni. Insomma, un disastro”.

E non è certo colpa della forze dell’Ordine, anzi, come hanno spiegato ancora gli stessi titolari del bar: “Devo specificare che carabinieri e polizia sono encomiabili. Se li chiamiamo, arrivano subito: sono sempre presenti e in gamba e sanno fare benissimo il loro lavoro. Non ci lamentiamo di loro, ma del degrado. Quello che lancio è un grido d’allarme per una situazione che ci penalizza e non ci fa lavorare in tranquillità”, hanno concluso.

Come detto inizialmente, i carabinieri avrebbero già individuato il responsabile, che nelle prossime ore sarà fermato e denunciato per furto e danneggiamenti.