Nonna Rita spegne 107 candeline, fino a poco tempo fa si dedicava ancora alle sue passioni: l’orto e la raccolta dei funghi

Carcare. Sono 107 gli anni compiuti da Teresa Pizzorno, conosciuta in Val Bormida anche come nonna Rita. E un altro traguardo è stato raggiunto.

“Fedele da sempre alla sua ideologia maturata dopo due guerre mondiali e la gioventù segnata dal periodo fascista, la più longeva iscritta al Partito Democratico oggi festeggia il compleanno – annunciano dal Pd carcarese -. Nata in una cascina ad Altare in mezzo ad un bosco senza nè luce nè gas, il suo unico sostentamento erano i frutti che le offriva il bosco, il suo orto e i suoi animali: galline e conigli”.

“La passione per i funghi e per l’orto ha occupato le sue giornate fino a poco tempo fa – continuano -. Dopo aver passato i suoi insegnamenti ai nipoti, oggi si gode la terza età con la sua famiglia. I suoi racconti hanno accompagnato la crescita e l’istruzione di figli, nipoti e pronipoti meglio di qualsiasi libro di storia. Un patrimonio di storie, racconti ed eventi che si ha l’obbligo di tramandare alle nuove generazioni”.

Il segretario del circolo Pd di Carcare Rodolfo Mirri insieme a Roberto Arboscello e Simone Ziglioli hanno avuto il “piacere e l’onore” di portare gli auguri del partito a nonna Teresa. “Un pezzo di storia del nostro paese che con i suoi valori e la sua saggezza fa comprendere quanto abbiamo da imparare da persone come lei – hanno espresso -. Grazie nonna Rita e, che dire, 200 di questi giorni”.

Il commento arriva anche da Teresa Pizzorno: “In 107 anni non ho mai cambiato le mie idee”. “Ed è per questo che le auguriamo ancora tanta vita – concludono dal Pd -. L’Italia forse ha ancora bisogno di donne come lei”.