Non c’è pace per Ferrotti, out per il crociato. La Carcarese: “Non te lo meriti, ti staremo vicini”

Stagione maledetta per Gabriele Ferrotti. L’attaccante della Carcarese, scelto dal club biancorosso come punta di diamante del reparto offensivo, si è dovuto nuovamente fermare a causa di un infortunio al crociato, arrivato dopo la recente operazione al menisco. L’anno scorso, era stata la caviglia a intralciare il bomber savonese

“Prima la caviglia, poi il menisco ed ora il crociato – scrive la Carcarese – sono stati anni difficili per te, la tua emozione al rientro in campo ne è stata una testimonianza. Ti sono bastati pochi minuti a fare quello che sai fare meglio: gol. Poi un’esplosione di gioia e le lacrime. Per l’emozione, per i tanti ostacoli e i sacrifici che hai dovuto affrontare”. Il club parla del goal pesantissimo segnato nel derby d’alta classifica contro l’Aurora.

“Non ti meriti quest’altra brutta notizia, che ci rammarica non solo perché in questi ultimi mesi non potremo vederti sul rettangolo di gioco, ma soprattutto perché sappiamo quanto tieni alla tua passione, il calcio, e alla Carcarese. Siamo, però, anche sicuri della tua forza e della tua costanza. E sappiamo che supererai anche questa, con la tua solita grinta”, conclude il club del presidente Vercelli.