Noli, fondazione culturale nel degrado: “Reperti, scoperte e archivio sarebbero un museo d’eccellenza”

Noli. La prolungata chiusura della fondazione culturale “Sant’Antonio” a Noli al centro delle polemiche. Un tempo spinta propulsiva a mostre, convegni e iniziative, oggi ferma al palo dopo il periodo della pandemia.

Situazione di degrado anche agli ingressi della storica sede, “una situazione desolante” denunciano Antonella Marotta e Maria Vincenti, protagoniste in passato di eventi artistici organizzati e promossi dalla fondazione nolese.

“Passato il periodo di chiusura generale (lockdown) sono stati riaperti con le opportune cautele teatri e cinema, stabilimenti balneari e ristoranti, scuole, musei e biblioteche. Non la nostra fondazione – aggiungono -. La locale biblioteca, che nel frattempo era stata trasferita, ha offerto ai libri una nuova sede per un lungo sonno nell’umidità di un ambiente mal arieggiato, con un utilizzo negato alla popolazione e la prospettiva immaginabile di un ulteriore deterioramento”.

“Da notare infatti, che parecchi scatoloni, contenenti libri provenienti dalla suddetta biblioteca, nell’ultima settimana del gennaio scorso, erano ammassati all’ingresso del Sant’Antonio ricoperti di calcinacci. A portone aperto, lo spettacolo che si presentava era quello di un ammasso di volumi che da quegli scatoloni subivano un altro trasferimento… al macero! Ma se giudicati da eliminare, non sarebbe stato più opportuno eliminarli prima di traslocarli? Oppure, se dopo il trasferimento nella fondazione, gli stessi fossero stati conservati con più cura e in un ambiente più protetto, non si sarebbero potuti salvare? E l’ archivio storico, già sistemato in tempi migliori nei locali della fondazione, in che condizioni sarà?”.

“Le sale che potrebbero accogliere i recenti ritrovamenti archeologici, ormai a Genova e mai più tornati nella totale indifferenza generale, continuano a restare inspiegabilmente vuote”.

“Come possiamo essere orgogliosi del nostro prezioso ritrovamento che ha aperto una pagina nuova e straordinaria sulle origini romane di Noli, se dopo il primo entusiasmo e l’ esposizione dei reperti proprio al “Sant’ Antonio”, tutto è finito a Genova? E come è possibile che il “Sant ‘Antonio”, sede deputata e istituzionalizzata dell’archivio storico, non possa anche ospitare il “Tesoro svelato” e altri importanti reperti storici (costituiti da materiali come marmi, ceramiche, pietre, etc…) sparsi in varie sedi, perché giudicato inadeguato a causa dell’umidità?”.

“Se fosse superata questa ridicola contraddizione, la fondazione culturale “Sant’Antonio” potrebbe assurgere a una preziosa funzione di museo fruibile da nolesi e turisti e diventare un importante e costante polo di attrazione culturale”.

“Invece, sale spoglie e deserte, non utilizzate per la fruizione pubblica, manutenzione assente, degrado inconcepibile che andrà aggravandosi se non si interverrà tempestivamente, non offrono certo uno spettacolo esaltante del Comune di Noli, di cui la fondazione dovrebbe continuare ad essere pregevole creatura” concludono.