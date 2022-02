New Basket ABC, ottimo rientro in campo per le formazioni ponentine

Alassio. Il movimento cestistico regionale, dopo la sosta prolungata per festività ed emergenza Covid. Ecco come sono andati gli incontri del pool New Basket ABC Ponente.

SERIE D: Ritorno in campo con referto rosa a Sanremo

Torna in campo anche la prima squadra che va a far visita al Bvc Sanremo il giorno dopo la conclusione del Festival. Partita dai due volti quella di domenica: un inizio buono, con qualche errore semplice al tiro, ma con un buon ritmo, buone soluzioni offensive e soprattutto una difesa attenta e solida.

La seconda parte della partita ci vede soffrire maggiormente la zona degli avversari complici soluzioni affrettate con basse percentuali al tiro da fuori e difensivamente siamo distratti perdendo di concentrazione e attenzione. Portiamo a casa 2 punti consapevoli che tanti sono gli aspetti da rafforzare.

BVC Sanremo 56 – New Basket ABC Ponente 66 (4-17; 13-31; 32-43)

New Basket ABC Ponente: Revetria 21, Robaldo 3, Giribaldi 4, Mola 19, Fousfos, Lila, Arienti, Manfredi A. 3, Arrighetti 4, Noumeri 8, Varaldo 2, Micalizzi 2. All. Ciravegna

UNDER 19 GOLD: Partita emozionante a Ceriale tra le due squadre del mondo ABC

Si torna in campo dopo più di un mese e il calendario mette di fronte le due compagini targate ABC che danno vita a un match incerto fino all’ultimo.

La lunghissima pausa ha sicuramente influito sul ritmo partita e sulla qualità del gioco ma i ragazzi di entrambe le squadre non si sono certamente risparmiati dando vita a un bellissimo incontro dimostrando di valere entrambe le prime posizioni del più difficile e competitivo campionato ligure, l’Under 19 Gold.

I coach Romano e Accinelli: “Non potevamo chiedere di più ai nostri ragazzi viste le vicissitudini affrontate in questo mese e mezzo dove ci siamo potuti allenare pochissimo. Ora ci auguriamo pian piano di riprendere il ritmo partita che avevamo prima della pausa”.

Coach Ciravegna: “Abbiamo dimostrato di avere carattere ricucendo il divario creato nel primo quarto e siamo riusciti ad affrontare mentalmente una partita punto a punto. Da sottolineare il ritorno in campo per Samuele, dopo anni di stop, che ha portato grande entusiasmo alla squadra e un ottimo contributo in campo”.

Nota a margine da sottolineare: Tutti e venti i ragazzi scesi in campo sono andati a referto, segno dell’ottima qualità di entrambe le squadre che le colloca ai vertici della pallacanestro ligure nella categoria.

ABC Ceriale 63 – ABC Alassio 64 (21-12; 32-38; 47-49)

ABC Ceriale: Giuliano 7, Caprioglio 12, Cerrato 8, Auricchio 1, Basso 15, Scasso 3, Oliveri 2, Magaletti 13, Merlo 2. All. Romano-Accinelli

ABC Alassio: Robaldo 9, Mola 13, Fousfos 2, Venturini 2, Giribaldi 5, Arrighetti 5, Manfredi A. 4, Dottore 2, Iaria 6, Noumeri 12, Micalizzi 4. All. Ciravegna

UNDER 17 GOLD: Finalmente si torna in campo dopo oltre un mese

Al PalaRavizza di Alassio arriva Cogoleto e finalmente riprende il campionato dopo oltre un mese di stop tra pausa natalizia e problemi dovuti alla pandemia.

E’ stata una buona prova di intensità e discreta prova difensiva per la nostra squadra. Ancora diverse distrazioni in attacco e cali di concentrazione ma il gruppo sta dimostrando un grande impegno ad allenamento che non possiamo non sottolineare perché sono le basi per continuare a migliorare.

ABC Ponente 72 – Cogoleto 49 (14-8; 29-22; 55-35)

ABC: Parodi 7, Maffioli 3, Dimitriu, Pezzolo 2, Madonia, Marengo 13, Manzo, Hu, Zunino 2, Lazzari 22, Robaldo 23. All. Ciravegna-Accinelli

UNDER 17 FEMMINILE: La lunga sosta si fa sentire nella prima partita del nuovo anno

Brutta partita per le Girls targate ABC Ponente che affrontano la Cestistica Spezzina giocando tra le mura amiche del PalaMarco, dopo il lungo stop imposto dalla pandemia, che non è sicuramente stato d’aiuto.

Si spera che nelle prossime settimane ci si possa tornare ad allenare con costanza, intensità e determinazione in modo da poter riacquistare fiducia, ritmo gara e spirito di squadra visto nelle partite precedenti alla pausa.

New Basket ABC Ponente 51 – Cestistica Spezzina 76 (6-18; 23-36; 36-60)

ABC Ponente: Immordino 6, Lila, Pittella 4, Siccardo S 13, Michelini 8, Maritano 6, Panizza 2,Tomatis 12. All. Gasparotto – Accinelli.

UNDER 15: Si ricomincia con una vittoria in trasferta a Savona

Partita molto confusa che ha dell’incredibile… Entrambe le squadre sono scese in campo penalizzate dalle molte assenze. Sicuramente il nostro approccio alla gara è stato nettamente al di sotto delle nostre potenzialità, ma ci sarà d’aiuto per tornare in palestra a lavorare sodo già da domani!

Un plauso va agli avversari che nonostante le difficoltà non hanno mai molto. Nota positiva della situazione: il pranzo di squadra post partita

Cestistica Savonese 33 – New Basket ABC Ponente 87 (9-24; 15-50; 28-65)

New Basket ABC Ponente: Cerrato 15, Cimino 39, Ferrando 15, Ferrabone 2, Lavagna 4, Martinetti, Circosta 12. All. Graziani – Gasparotto

L’Under 17 Gold

La Serie D