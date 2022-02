Nessun pedaggio per le pubbliche assistenze, Muzio (FI): “Una breccia nel muro di gomma alzato da Autostrade”

Liguria. “Ho accolto con grande soddisfazione la sentenza del Tribunale civile di Roma che, facendo proprie le tesi sostenute da Anpas Liguria e da altre associazioni della sua rete, ha riconosciuto alle Pubbliche Assistenze il diritto a transitare sulle autostrade in regime di esenzione, senza pagare alcun pedaggio, sia quando sono impegnate in interventi di emergenza/urgenza, sia nei servizi ordinari di assistenza. E’ una breccia nel muro di gomma innalzato da Autostrade”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Sanità.

“Sin da dicembre 2016 – prosegue – anche su sollecitazione di Fabio Mustorgi, presidente della Croce Bianca Rapallese e pioniere di questa battaglia, mi sono impegnato sul tema in Consiglio Regionale, chiedendo con interrogazioni, mozioni e ordini del giorno che venisse sanata una situazione che rischiava seriamente di compromettere il servizio prezioso ed essenziale svolto quotidianamente sul nostro territorio dalle Pubbliche Assistenze, che rappresentano un fondamentale presidio non soltanto sanitario, ma anche sociale, in particolare nel nostro entroterra”.

“Auspico che questa sentenza – sottolinea ancora Muzio – spalanchi le porte al definitivo riconoscimento, anche dal punto di vista legislativo, del sacrosanto diritto di esonerare dal pagamento del pedaggio chi svolge un servizio così importante a sostegno dei cittadini, tanto più in una terra difficile come la nostra, dove l’utilizzo dell’autostrada da parte dei mezzi di soccorso è di fatto una scelta obbligata per raggiungere gli ospedali”.

“Mi congratulo con Anpas Liguria e le altre associazioni per la tenacia con cui hanno portato avanti questa battaglia e che ha consentito di raggiungere il risultato odierno”, conclude il capogruppo di Forza Italia.