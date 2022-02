Nell’ultima serata del Festival ancora record di ascolti, i migliori da 22 anni: per Amadeus ci sarà una quarta edizione?

Sanremo. Il Festival numero 72 va definitivamente in archivio come quello dei record. L’ultima serata ha fatto registrare una media di 13,3 milioni di spettatori, con uno share del 65%, 10 punti percentuali in più rispetto al 2021. Per vedere di meglio occorre andare indietro di 22 anni quando, tra l’altro, l’offerta televisiva era ben inferiore a quella attuale. Legittima dunque la soddisfazione di Amadeus, che spiega perché è contento del suo terzo Festival anche al di là dei numeri.

La classifica finale si avvicina molto ai pronostici, anche se la grande favorita Elisa ha dovuto accontentarsi del secondo posto. Per la terza posizione di Morandi decisiva la partecipazione di Jovanotti nella serata delle cover.

Interessare notare, a riprova di quanto siano state giuste le scelte di Amadeus per quanto riguarda le canzoni, che sul podio sono salite tre generazioni: i giovanissimi Mahmood e Blanco (quest’ultimo il più giovane vincitore a Sanremo dopo Gigliola Cinquetti), Elisa per la generazione “di mezzo” e i “meno giovani” come Morandi: ma fossero tutti come lui…

Nell’ultima serata non si è visto Fiorello, che avrebbe potuto chiudere il Festival come l’ha aperto: evidentemente di Sanremo non ne può davvero più.

L’impegno sociale, presente in ogni serata, è stato garantito da Mengoni e Filippo Scotti, che hanno messo in guardia dai leoni da tastiera: “Usano vere e proprie armi – hanno detto – e non se ne rendono conto”. Insomma, come una pistola o un coltello.

Pro e contro di una quarta edizione a conduzione Amadeus. A lui forse non converrebbe (difficile battere i dati di ascolto di quest’anno), ma se mamma Rai chiamasse non potrebbe esimersi. La decisione va presa già nei prossimi mesi.